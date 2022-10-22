Сборная Туниса на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Мундиаль в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря и именно там мы узнаем – кто будет носить гордое звание чемпиона мира в следующие три с половиной года.

Одним из участников турнира будет команда Туниса, которая была сеяна в третьей корзине и попала в квартет D, где сыграет с такими командами, как Австралия, Дания и действующими чемпионами мира – Франция.

Досье команды

Прозвище: орлы из Карфагена

Конфедерация: КАФ

Рейтинг ФИФА: 30

Главные достижения: чемпионы КАН-2004, чемпионы Арабского кубка-1963

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Впервые на мундиаль попали в 1978 году в Аргентине, где выиграли, сыграли вничью и проиграли и пропустили вперед Польшу и Западную Германию.

Далее посетили три подряд турнира с 1998 по 2006 год, но каждый заканчивали с ничьей и двумя поражениями. На прошлом мундиале смогли победить Панаму, но уступили Англию и Бельгию и вылетели из турнира.

На ЧМ-2006 в Германии были одним из соперников Украины, тогда единственный гол с пенальти забил Андрей Шевченко и принес нашей команде победу.

Количество мундиалей: 5 (1978, 1998, 2002, 2006, 2018)

Лучший результат: групповая стадия

Легенды сборной

Бывший полузащитник сборной Туниса Рияд Буазизи представлял команду на трех чемпионатах мира и сыграл на них 8 матчей. На клубном уровне звездой не стал, хотя поиграл 8 лет в Турции за Бурсаспор, Газинтепспор и Кайсериспор.

Хатэм Трабелси – один из известнейших тунисских футболистов. Он выступил на прямом фланге обороны не только в сборной, но еще и в таких крупных клубах, как Аякс и Манчестер Сити до прихода шейхов.

Как прошли на ЧМ-2022?

В африканском отборе было три раунда. Первый этап Тунис пропускал, а во втором выиграл свою группу с Экваториальной Гвинеей, Замбией и Мавритании, проиграв один из матчей замбийцам.

Решающий раунд состоял из двух матчей против сборной Мали. На выезде тунисцы победили, а дома повели поединок к нулевой ничьей, что позволило завоевать путевку в Катар.

Весь состав сборной Туниса на ЧМ-2022

У Туниса нет звезд уровня Мо Салаха, Рияда Мареза или Садио Мане, но есть довольно неплохие футболисты.

К примеру, 31-летний форвард Монпелье Вахби Хазри единственный тунисец, забивший на чемпионатах мира более одного гола (два на предыдущем) и может улучшить этот результат. Ценители итальянского футбола могли заметить в Салернитане Дилана Бронна – сына немца и родившегося во Франции туниски.

Главная звезда: Самой большой звездой команды можно назвать опорника Кельна Элиеса Шкири – без сомнений основного игрока немецкого клуба.

На кого стоит обратить внимание: А вот самый известный игрок сборной это, скорее всего, молодое дарование Манчестер Юнайтед Ганнибал Межбри, который в этом сезоне на правах аренды играет по Бирмингу.

Какие шансы на победу Туниса на мундиале

Сборная Туниса вряд ли ставит перед собой большие задачи. Огромным успехом для них будет выход из группы, чего с этой командой никогда не случалось.

Но европейские соперники достаточно сильны, поэтому главная борьба, скорее всего, развернется за третье место с Австралией.

Расписание матчей сборной Туниса

на Чемпионате Мира 2022

Група D

22 ноября, 15:00, Дания – Тунис

26 ноября, 12:00, Тунис – Австралия

30 ноября, 17:00, Тунис – Франция