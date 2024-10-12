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Испания в первом домашнем матче после Евро победила Данию

"Фурия роха" дожала скандинавский коллектив в конце встречи.
Вчера, 23:56
Мартин Зубименди / Getty Images
Мартин Зубименди / Getty Images

В рамках третьего тура Лиги Наций Испания встретилась с Данией.

Коллектив Луиса де ла Фуэнте впервые после победного Евро-2024 играл при родных трибунах, поэтому, имел невероятную мотивацию, которая вылилась в большое количество моментов у ворот Каспера Шмейхеля.

Еще в первом тайме свои моменты имели Альваро Мората, удар от которого парировал вышеупомянутый Шмейхель и Ламин Ямаль, который пробил мимо ворот.

Во второй 45-минутке те же Мората и Ямаль были главной «движущей силой» хозяев, но, единственный и победный гол забили не они, а Мартин Зубименди ударом в одно касание.

Таким образом, «фурия роха» одержала победу в первом домашнем матче этого розыгрыша Лиги наций и поднялась на первую строчку в своей группе, а Дания опустилась на вторую.

Испания - Дания 1:0

Гол: Зубименди, 81

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: испания дания

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