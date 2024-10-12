Испания в первом домашнем матче после Евро победила Данию
В рамках третьего тура Лиги Наций Испания встретилась с Данией.
Коллектив Луиса де ла Фуэнте впервые после победного Евро-2024 играл при родных трибунах, поэтому, имел невероятную мотивацию, которая вылилась в большое количество моментов у ворот Каспера Шмейхеля.
Еще в первом тайме свои моменты имели Альваро Мората, удар от которого парировал вышеупомянутый Шмейхель и Ламин Ямаль, который пробил мимо ворот.
Во второй 45-минутке те же Мората и Ямаль были главной «движущей силой» хозяев, но, единственный и победный гол забили не они, а Мартин Зубименди ударом в одно касание.
Таким образом, «фурия роха» одержала победу в первом домашнем матче этого розыгрыша Лиги наций и поднялась на первую строчку в своей группе, а Дания опустилась на вторую.
Испания - Дания 1:0
Гол: Зубименди, 81
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!