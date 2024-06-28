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Лидер сборной Дании пропустил тренировку перед матчем Евро-2024

Кристиан Эриксен, возможно, не сыграет с "бундестим",
Сегодня, 18:59
Кристиан Эриксен / Getty Images
Кристиан Эриксен / Getty Images

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен рискует пропустить игру против Германии.

Как сообщает AFP, Эриксен не принимал участие в общей группе на последней тренировке датчан накануне игры.

Представитель датской ассоциации футбола рассказал, что Кристиан занимался только в тренировочном зале.

Стоит сказать, что и у Германии возможны кадровые потери перед игрой с Данией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дания Кристиан Эриксен

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