Лидер сборной Дании пропустил тренировку перед матчем Евро-2024
Кристиан Эриксен, возможно, не сыграет с "бундестим",
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен рискует пропустить игру против Германии.
Как сообщает AFP, Эриксен не принимал участие в общей группе на последней тренировке датчан накануне игры.
Представитель датской ассоциации футбола рассказал, что Кристиан занимался только в тренировочном зале.
Стоит сказать, что и у Германии возможны кадровые потери перед игрой с Данией.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!