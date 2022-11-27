iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Япония - Коста-Рика 0:1 видео гола и лучших моментов матча 27.11.22

Вашему вниманию обзор поединка мирового первенства.
Сегодня, 16:35
Коста-Рика обыграла Японию / Getty Images
Коста-Рика обыграла Японию / Getty Images

В воскресенье, 27 ноября, сборная Японии встречалась с Коста-Рикой в рамках второго тура группового раунда чемпионата мира-2022 в Катаре.

Азиатская команда после неожиданного успеха в стартовом поединке с Германией оступилась во втором матче, потерпев минимальное поражение со счетом 0:1.

Единственный гол в поединке на 81-й минуте на свой счет записал Кейшей Фуллер, отличившись ударом в девятку.

Япония и Коста-Рика после двух туров имеют по три очка. Столько же у Испании, которой еще предстоит сыграть с Германией, в пассиве которой пока только поражение.

Вашему вниманию видео матча Япония - Коста-Рика во втором туре ЧМ-2022:

Япония - Коста-Рика 0:1

Гол: Фуллер, 81

Япония: Гонда - Яманэ (Митома, 62), Итакура, Есида, Нагатомо (Хироки Ито, 46) - Эндо, Морита - Доан (Дзюнья Ито, 67), Камада, Сома (Минамино, 83) - Уэда (Асано 46)

Коста-Рика: Навас - Овьедо, Кальво, Уостон, Дуарте, Фуллер - Кэмпбелл (Чакон, 90+5), Техеда, Борхес (Салас, 89), Торрес (Агилера, 65) - Контрерас (Беннетт, 65)

Предупреждения: Ямане, 44, Итакура, 84, Эндо, 90+3 - Контрерас, 41, Борхес, 61, Кальво, 70.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Японии видео голов обзор матча сборная Коста-Рики видео лучших моментов

Статьи по теме

Япония - Коста-Рика: онлайн-трансляция матча Япония - Коста-Рика: онлайн-трансляция матча
Аргентина - Мексика 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Аргентина - Мексика 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Все ближе к МЛС: Месси присоединится к клубу Бекхэма летом 2023 года Все ближе к МЛС: Месси присоединится к клубу Бекхэма летом 2023 года
Футболист Ювентуса признался, что воспринимает футбол как работу Футболист Ювентуса признался, что воспринимает футбол как работу
Помочь журналистам

Видео

Игроки Лейкерс второй матч подряд падают в том же месте, пытаясь поднять ЛеБрона
Игроки Лейкерс второй матч подряд падают в том же месте, пытаясь поднять ЛеБрона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Чемпионат мира-2022: Хорватия сыграет с Канадой, Испания - с Германией
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа18:58
Все ближе к МЛС: Месси присоединится к клубу Бекхэма летом 2023 года
Европа18:50
Футболист Ювентуса признался, что воспринимает футбол как работу
НБА18:36
Игроки Лейкерс второй матч подряд падают в том же месте, пытаясь поднять ЛеБрона
Киберспорт18:19
BLAST Premier Fall Finals: онлайн-трансляция гранд-финала
Бокс17:59
"Придется побить его": Джошуа сделал заявление о возможном поединке с Уайтом
Украина17:58
Заря - Минай 1:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Европа17:51
Мората выразил благодарность Энрике за поддержку в непростые времена
НБА17:40
Уэстбруку разбили голову, после чего он получил технический фол
Европа17:24
Форвард Наполи стал главной целью Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно
Бокс17:18
Джошуа признался, кого будет поддерживать в бою Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK