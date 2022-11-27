В воскресенье, 27 ноября, сборная Японии встречалась с Коста-Рикой в рамках второго тура группового раунда чемпионата мира-2022 в Катаре.

Азиатская команда после неожиданного успеха в стартовом поединке с Германией оступилась во втором матче, потерпев минимальное поражение со счетом 0:1.

Единственный гол в поединке на 81-й минуте на свой счет записал Кейшей Фуллер, отличившись ударом в девятку.

Япония и Коста-Рика после двух туров имеют по три очка. Столько же у Испании, которой еще предстоит сыграть с Германией, в пассиве которой пока только поражение.

Вашему вниманию видео матча Япония - Коста-Рика во втором туре ЧМ-2022:

Япония - Коста-Рика 0:1

Гол: Фуллер, 81

Япония: Гонда - Яманэ (Митома, 62), Итакура, Есида, Нагатомо (Хироки Ито, 46) - Эндо, Морита - Доан (Дзюнья Ито, 67), Камада, Сома (Минамино, 83) - Уэда (Асано 46)

Коста-Рика: Навас - Овьедо, Кальво, Уостон, Дуарте, Фуллер - Кэмпбелл (Чакон, 90+5), Техеда, Борхес (Салас, 89), Торрес (Агилера, 65) - Контрерас (Беннетт, 65)

Предупреждения: Ямане, 44, Итакура, 84, Эндо, 90+3 - Контрерас, 41, Борхес, 61, Кальво, 70.