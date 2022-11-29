Плей-офф ЧМ-2022: определились первые пары 1/8 финала
Стали известны команды, которые продолжат борьбу за трофей.
В Катаре проходит третий тур группового этапа ЧМ-2022.
В рамках сего действия становятся известны первые страны-участницы 1/8 финала турнира.
Так, уже гарантировали себе проход в следующую стадию Франция, Бразилия, Португалия, Сенегал, Нидерланды, США и Англия.
Все пары 1/8 финала Чемпионата мира-2022:
Нидерланды - США
Англия - Сенегал
Победитель группы С - второе место группы D
Победитель группы D - второе место группы С
Победитель группы E - второе место группы F
Победитель группы F - второе место группы E
Победитель группы G - второе место группы H
Победитель группы H - второе место группы G
Первые матчи данной стадии пройдут 3 декабря.