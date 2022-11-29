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Плей-офф ЧМ-2022: определились первые пары 1/8 финала

Стали известны команды, которые продолжат борьбу за трофей.
Вчера, 23:08
Getty Images
Getty Images

В Катаре проходит третий тур группового этапа ЧМ-2022.

В рамках сего действия становятся известны первые страны-участницы 1/8 финала турнира.

Так, уже гарантировали себе проход в следующую стадию Франция, Бразилия, Португалия, Сенегал, Нидерланды, США и Англия.

Все пары 1/8 финала Чемпионата мира-2022:

Нидерланды - США

Англия - Сенегал

Победитель группы С - второе место группы D

Победитель группы D - второе место группы С

Победитель группы E - второе место группы F

Победитель группы F - второе место группы E

Победитель группы G - второе место группы H

Победитель группы H - второе место группы G

Первые матчи данной стадии пройдут 3 декабря. 


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