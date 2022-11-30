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Тунис - Франция: смотреть онлайн-трансляцию огненного матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Туниса и Франции.
Сегодня, 11:35

Национальная сборная Франции прервала проклятье чемпионов мира и не просто вышла из группы, а сделал это досрочно.

В последнем туре они могу гарантировать себе первое место в таблице, которое будет тяжелее упустить, чем удержать. А вот Тунису предстоит борьба и необходимо побеждать действующих чемпионов, чтобы выйти из этого квартета.

Познакомиться ближе со сборной Туниса

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Тунис - Франция

Трансляция поединка ЧМ-2022 между сборными Туниса и Франции будет доступна в этой новости 30 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

Дидье Дешам може позволить себе выпустить на этот поединок не основных игроков, но будет ли это плюсом для Туниса? Ведь запасные французы будут сильно мотивированы, а по своему индивидуальному уровню они все равно выше тунисских игроков.

Онлайн трансляция матча будет проходить на ОТТ-платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Франции

В параллельном матче Австралия сыграет против Дании. Австралия - единственная команда, которая может сдвинуть французов с первого места, но для этого нужно разгромно побеждать сильную команду Дании.


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