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Англия - Сенегал: смотреть онлайн-трансляцию матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Англии и Сенегала.
Сегодня, 10:57

 

Четвертая пара 1/8 финала составлена из финалиста последнего чемпионата Европы и действующего чемпиона Африки.

Сборная Сенегала без своей главной звезды Садио Мане сумела пройти свою группу и теперь испробует силы в матче против англичан.

 

Познакомиться ближе со сборной Англии

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия - Сенегал

Трансляция поединка ЧМ-2022 между Англией и Сенегалом будет доступна в этой новости 4 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по Киеву.

На групповом этапе, если Англии в последнем туре почти не угрожал "вылет", то Сенегалу нужно было только побеждать, чтобы выйти в плей-офф. И обе команды в третьем туре одержали победы, а теперь попытаются сделать это же в 1/8 финала.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также доступна возможность просмотра встреч чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Сенегала

Соперником победителя этой пары в четвертьфинале чемпионата мира будет команда Франции или Польши.


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