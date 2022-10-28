Англия на ЧМ-2022 в Катаре – состав и шансы на победу

Сборная Англии на Чемпионате мира 2022 года по футболу, состав команды, календарь матчей и шансы на победу в турнире.

Уже менее чем через месяц начнется мундиаль в Катаре.

Среди других участников нашлось место и сборной Англии, которая в квартете В сыграет с Ираном, США и Уэльсом.

Досье команды

Прозвище: Три Льва

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 5

Главные достижения: золото ЧМ-1966, серебро Евро-2022

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Англичане дебютировали на чемпионатах мира в 1950 году и с тех пор пропускали только три турнира. Главный успех команды датирован 1966 годом - именно тогда Англия принимала чемпионат и стала его победителем.

После этого, часто имея очень звездные составы с крутыми игроками англичане никогда не выходили в финалы мундиалей и лишь дважды доходили до стадии полуфиналов. После провала в 2014 году (ничья и два поражения в группе), команда Саутгейта заняла четвертое место на прошлом турнире.

Количество мундиалей: 15

Лучший результат: победа на ЧМ-1966

Легенды сборной

Исполнителей, которые уложились в успехи "трех львов", хватит на отдельный материал, поэтому остановимся на лучшем бомбардире и игроке, который провел наибольшее количество матчей.

Начнём с голеадора. Имя Уэйна Руни несомненно известно почти всем, а возможно и всем нашим читателям. Лучший игрок своего поколения в Англии и один из лучших в мире. Самый молодой автор забитого мяча в футболке трех львов, участник трех мундиалей и трех чемпионатов Европы. Это только краткий список регалий автора 52 забитых голов в сборной. К сожалению, Уэйн довольно быстро "повесил бутсы на гвоздь", поэтому его карьера очень напоминает вспышку, которая обычно очень яркая, но слишком короткая. Сейчас англичанину всего 36 лет, и он работает главным тренером в американском Ди Си Юнайтед.

Что касается футболиста, ставшего рекордсменом по количеству матчей, то здесь у нас в определенной степени противоположность Руни. Профессиональная карьера Питера Шилтона длилась более 30 лет. Начав в 1966 и окончив в сезоне 1996–1997 Шилтон успел стать легендой нескольких английских клубов таких как: Лестер Сити, Саутгемптон, Дерби и Ноттингем Форест. Помимо этого, Питер 20 лет был первым номером национальной команды, выйдя в ее футболке на поле в 125 матчах

Как прошли на ЧМ-2022?

Заняли первое место в отборочной группе вместе с Польшей, Албанией, Венгрией, Андоррой и Сан-Марино. Гарри Кейн и компания сумели выиграть восемь из 10 матчей, не прооиграв ниодного.

Англия - 26 Польша - 20 Албания - 18 Венгрия - 17 Андорра - 6 Сан-Марино - 0

Весь состав сборной Англии на ЧМ-2022

Игроки английской сборной преимущественно выступают в домашнем чемпионате, но поскольку АПЛ является самой популярной лигой "ноунеймов" в составе подопечных Гарета Саутгейта найти сложно.

Главная звезда: Капитан и тот, кто с большой долей вероятности уже на Мундиале станет лучшим бомбардиром в истории сборной. Гарри Кейн сыграл уже 75 матчей за национальную команду, из которых 50 в качестве капитана, являющегося одним из лучших показателей за все времена.

На кого стоит обратить внимание: Гарет Саутгейт привезет в Катар очень интересную команду, в которой довольно трудно выделить определенные персоналии, за исключением Кейна. Но если все же попробовать это сделать, то самое большое внимание, вероятно, стоит уделить хавбеку Челси Мейсону Маунту, или его коллеге по амплуа из Манчестер Сити Филлу Фодену. Именно эти двое считаются самыми талантливыми игроками современного английского поколения.

Полная заявка сборной будет объявлена ​​впоследствии.

Шансы на победу Англии в турнире



Учитывая предыдущие успехи и кадровый потенциал, Англия, безусловно, является одним из главных фаворитов турнира. Но стоит не забывать и о том, что в последних матчах результаты были довольно неутешительными, а конкуренция на мировом первенстве будет очень большой.

Поэтому для коллектива Саутгейта успехом будет считаться по крайней мере попадание в полуфинал, хотя местные фанаты, как всегда, проявят максимализм и будут требовать от игроков только победы.

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Расписание матчей сборной Англии на Чемпионате Мира 2022

Группа B

21 ноября 15:00, Англия – Иран

25 ноября 21:00, Англия – США

29 ноября 21:00, Англия – Вельс