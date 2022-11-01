Иран на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Ирана на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

На чемпионате мира в Катаре может произойти беспрецедентное событие – одна из команд может сняться с турнира. Этой командой может являться национальная сборная Ирана.

Группа футболистов направила запрос в ФИФА, чтобы команду дисквалифицировали из-за того, что преступное руководство государства нарушает права людей, в том числе женщин.

И все же, ISPORT рассказывает именно о футбольной команде страны, политики которой, к сожалению, помогают военной агрессии РФ по отношению к Украине.

Досье команды

Прозвище: Team Melli (в переводе "Национальная команда")

Конфедерация: АФК

Рейтинг ФИФА: 20

Главные достижения: чемпионы Азии (3 раза), чемпионы Азиатских игр (4 раза)

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Иран впервые вышел на мировое первенство в 197 году, и тогда, в Аргентине, проиграл два из трех матчей и завершил выступления на первом же этапе.

С тех пор команда принимала участие в ЧМ еще четырежды, но каждый из них завершался для них групповой стадией. Хотя в прошлый раз они чуть не создали сюрприз, ведь на равных сражались с Испанией и Португалией.

Количество мундиалей: 6 (1978, 98, 2006, 2014-2022)

Лучший результат: групповой этап

Легенды сборной

Еще недавно бывший форвард сборной Ирана Али Даеи был главным бомбардиром в истории мира, касающимся национальных команд. 109 голов он забил за свою сборную и только Криштиану Роналду смог обойти этого знаменитого форварда, который в свое время выступал даже за Баварию.

Также болельщикам со стажем могут быть известны имена Мехди Магдавикии (более 200 матчей за Гамбург) и Джавада Некунама (7 лет с перерывами в Осасуни), лидера в истории Ирана по сыгранным матчам.

Как прошли на ЧМ-2022?

Иран стартовал со второго раунда Азиатской квалификации, где дежурил такие результаты, как победы над Камбоджей со счетом 14:0 и 10:0 и поражения от Ирака и Бахрейна. И все же шесть побед в группе позволили им занять первое место и выйти в третий раунд.

А вот здесь все было еще легче – одно поражение в Южной Корее, ничья с теми же корейцами и восемь побед во всех других матчах. Как результат – первая ступенька и прямой выход на Мундиаль.

Иран – 25 Южная Корея – 23 ОАЭ – 12 Ирак – 9 Сирия – 6 Ливан – 6

Весь состав сборной Ирана на ЧМ-2022

Иранские игроки пока не являются частыми гостями топовых чемпионатов, не говоря уже о топовых коллективах. Тем не менее, представители сборной играют в таких первенствах, как Греция, Венгрия, Нидерланды, Бельгия, Германия и Португалия.

Главная звезда: таковой следует считать опытного форварда Порту Мехди Тареми. 30-летний высокий нападающий поздно переехал в Европу, но смог закрепиться и дойти до уровня Лиги чемпионов в очень хорошей команде.

На кого стоит обратить внимание: в этой главе мы хотели бы написать об Аллахьяре Сайадманеше – бывшем игроке Зари, но молодой нападающий травмирован и рискует пропустить первенство.

Поэтому в этой категории вспомним Сардара Азмуна из леверкузенского Байера. Хотя этот нападающий тоже травмирован, он должен вернуться как раз перед мундиалем и будет интересно посмотреть, в каких кондициях Азмун это сделает.

Шансы на победу Ирана на турнире

Цель сборной Ирана – выйти из группы. Соперники в лице Уэльса и США не столь страшны и опасны, как были у команды португальского наставника Карлуша Кейруша в прошлый раз.

С ними можно бороться, но все-таки Иран пока не выглядит фаворитом в этой борьбе. Если бы еще Азмун был в порядке, можно было бы рассчитывать на удачное выступление, но пока не верится даже в выход Ирана из группы.

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Расписание матчей сборной Ирана

на Чемпионате Мира 2022

Группа B

21 ноября, 15:00, Англия – Иран

25 ноября, 12:00, Уэльс – Иран

29 ноября, 21:00, Иран – США