Иран на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
На чемпионате мира в Катаре может произойти беспрецедентное событие – одна из команд может сняться с турнира. Этой командой может являться национальная сборная Ирана.
Группа футболистов направила запрос в ФИФА, чтобы команду дисквалифицировали из-за того, что преступное руководство государства нарушает права людей, в том числе женщин.
И все же, ISPORT рассказывает именно о футбольной команде страны, политики которой, к сожалению, помогают военной агрессии РФ по отношению к Украине.
Досье команды
Прозвище: Team Melli (в переводе "Национальная команда")
Конфедерация: АФК
Рейтинг ФИФА: 20
Главные достижения: чемпионы Азии (3 раза), чемпионы Азиатских игр (4 раза)
Прошлые выступления на чемпионатах мира
Иран впервые вышел на мировое первенство в 197 году, и тогда, в Аргентине, проиграл два из трех матчей и завершил выступления на первом же этапе.
С тех пор команда принимала участие в ЧМ еще четырежды, но каждый из них завершался для них групповой стадией. Хотя в прошлый раз они чуть не создали сюрприз, ведь на равных сражались с Испанией и Португалией.
- Количество мундиалей: 6 (1978, 98, 2006, 2014-2022)
- Лучший результат: групповой этап
Легенды сборной
Еще недавно бывший форвард сборной Ирана Али Даеи был главным бомбардиром в истории мира, касающимся национальных команд. 109 голов он забил за свою сборную и только Криштиану Роналду смог обойти этого знаменитого форварда, который в свое время выступал даже за Баварию.
Также болельщикам со стажем могут быть известны имена Мехди Магдавикии (более 200 матчей за Гамбург) и Джавада Некунама (7 лет с перерывами в Осасуни), лидера в истории Ирана по сыгранным матчам.
Как прошли на ЧМ-2022?
Иран стартовал со второго раунда Азиатской квалификации, где дежурил такие результаты, как победы над Камбоджей со счетом 14:0 и 10:0 и поражения от Ирака и Бахрейна. И все же шесть побед в группе позволили им занять первое место и выйти в третий раунд.
А вот здесь все было еще легче – одно поражение в Южной Корее, ничья с теми же корейцами и восемь побед во всех других матчах. Как результат – первая ступенька и прямой выход на Мундиаль.
- Иран – 25
- Южная Корея – 23
- ОАЭ – 12
- Ирак – 9
- Сирия – 6
- Ливан – 6
Весь состав сборной Ирана на ЧМ-2022
Иранские игроки пока не являются частыми гостями топовых чемпионатов, не говоря уже о топовых коллективах. Тем не менее, представители сборной играют в таких первенствах, как Греция, Венгрия, Нидерланды, Бельгия, Германия и Португалия.
Главная звезда: таковой следует считать опытного форварда Порту Мехди Тареми. 30-летний высокий нападающий поздно переехал в Европу, но смог закрепиться и дойти до уровня Лиги чемпионов в очень хорошей команде.
На кого стоит обратить внимание: в этой главе мы хотели бы написать об Аллахьяре Сайадманеше – бывшем игроке Зари, но молодой нападающий травмирован и рискует пропустить первенство.
Поэтому в этой категории вспомним Сардара Азмуна из леверкузенского Байера. Хотя этот нападающий тоже травмирован, он должен вернуться как раз перед мундиалем и будет интересно посмотреть, в каких кондициях Азмун это сделает.
Шансы на победу Ирана на турнире
Цель сборной Ирана – выйти из группы. Соперники в лице Уэльса и США не столь страшны и опасны, как были у команды португальского наставника Карлуша Кейруша в прошлый раз.
С ними можно бороться, но все-таки Иран пока не выглядит фаворитом в этой борьбе. Если бы еще Азмун был в порядке, можно было бы рассчитывать на удачное выступление, но пока не верится даже в выход Ирана из группы.
Расписание матчей сборной Ирана
на Чемпионате Мира 2022
Группа B
21 ноября, 15:00, Англия – Иран
25 ноября, 12:00, Уэльс – Иран
29 ноября, 21:00, Иран – США