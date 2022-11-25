Уэльс - Иран: смотреть онлайн трансляцию матча

Здесь будет онлайн-трансляция поединка между сборными Уэльса и Ирана.

Второй тур группового раунда чемпионата мира 2022 года стартует поединком между сборными Ирана и Уэльса, которые представляют группу B.

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В первом туре Иран был просто уничтожен сборной Англии, пропустив шесть голов. Уэльс же сумел вырвать ничью в матче против США, проигрывая по ходу встречи.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уэльс - Иран

Трансляция поединка ЧМ-2022 между Уэльсом и Ираном будет доступна в этой новости 25 ноября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 12:00 по киевскому времени.

Поражение в этом матче может максимально ухудшить положение команд и снизить их шансы на выход из группы.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

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Отметим, что параллельный матч группы между командами США и Англии состоится позже вечером.