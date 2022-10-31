Сборная Уэльса на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Уэльса на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Совсем скоро начнется самый необычный чемпионат мира в истории футбола. Таковым он считается по многим причинам, главной из которых, конечно же, является время проведения турнира - не стандартное лето, а зима.

Рассматриваемая сегодня сборная Уэльса попала в один квартет с Англией, США и Ираном. Разумеется, все уже заочно отдали "трем львам" первое место группы В, но их последние результаты, игровая форма и неопределенность с будущим Гарета Саутгейта делают все не таким уж и однозначным.

Досье команды

Прозвище: Драконы

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 19

Главные достижения: 1/4 финала ЧМ-1958, полуфинал ЧЕ-2016

Читай также: Канада, Уельс та Нідерланди: всі камбеки на чемпіонат світу

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Валлийцы пробились на свой второй мундиаль, так что опыт выступления на турнире у них невелик. В далеком 1958 году "драконы" впервые отправились на мировое первенство не без помощи удачно сложенных обстоятельств, заняв при этом второе место в группе отбора, не сумев изначально пройти на чемпионат мира.

Египет и Судан отказались играть против Израиля, а Индонезия хотела провести матч на нейтральном поле. Израиль был объявлен победителем своей группы, но ФИФА не хотела, чтобы страна попала на турнир, не проведя ни одной игры. В итоге был проведён жребий среди лучших вторых команд: победитель противостояния с Израилем отправлялся на турнир.

Бельгия выпала первой, но она отказалась. Следующими оказались наши герои, которые дважды обыграли Израиль со счетом 2:0. Попав на мундиаль, валлийцы сыграли все три матча группы вничью, что привело к дополнительной игре против Венгрии за вторую путевку (первое место забрала Швеция).

Победив венгров 2:1, Уэльс вышел в четвертьфинал, где проиграл будущему чемпиону мира Бразилии. Единственный гол той встречи забил 17-летний Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле.

Количество мундиалей: 1 (1958)

Лучший результат: четвертьфинал 1958 года

Легенды сборной

Таких исполнителей в истории "драконов" было предостаточно, а некоторые из них играют до сих пор. Среди легенд прошлого сильно выделяется форвард Ливерпуля Иан Раш, не так давно бывший лучшим бомбардиром в истории сборной, пока его не обошел Гарет Бэйл.

Еще одним великим игроком национальной команды Уэльса был представитель Манчестер Юнайтед Райан Гиггз. Но в последние несколько лет экс-тренер сборной заметно испачкал свою репутацию. Из-за недавнего скандала и последующего судебного разбирательства ему пришлось покинуть сборную.

Игрок с наибольшим количеством матчей за сборную играет за скромный Уимблдон - это 33-летний защитник Крис Гантер, на его счету 109 игр за "драконов". Но в последнее время он лишь сидит на скамейке, а потому стоит ожидать, что на мундиале, а скорее всего даже до него, его обойдет Бэйл (108 матчей) и вратарь Уэйн Хеннесси (106 матчей).

Как прошли на ЧМ-2022?

Про это даже и не хочется вспоминать, но в рамках рубрики придется. Заняв второе место в группе, где также были Бельгия, Чехия, Эстония и Беларусь, Уэльс попал в плей-офф. В полуфинале команда Роберта Пейджа одолела Австрию со счетом 2:1. Дальше был тот самый финал.

Да, матч с Украиной. Проливной дождь, 34-я минута, подача Гарета Бэйла со штрафного, Андрей Ярмоленко неудачно пытается головой выбить мяч, в итоге срезав его в собственные ворота. Этот автогол так и остался единственным взятием ворот той встречи. Уэльс заработал путевку на чемпионат мира.

Весь состав сборной Уэльса на ЧМ-2022

Большинство игроков сборной выступают на Туманном Альбионе, а потому у рядового болельщика будут на слуху, как минимум, 3-4 фамилии.

Главная звезда: никаких сюрпризов тут не будет - Гарет Бэйл даже далеко не в лучшей форме будет главной звездой команды. Иронично, но именно Украина продлила ему карьеру. В конце прошлого сезона Гарет признался, что уйдет из футбола (ради гольфа?), если Уэльс не попадет на чемпионат мира. Что ж, пожалуйста, Гарет...

Летом 33-летний вингер подписал однолетний контракт с Лос-Анджелесом, где будущим летом, скорее всего, и завершит карьеру.

На кого стоит обратить внимание: в команде идет постепенная смена поколений, а потому молодых талантов там предостаточно. Есть и знакомый по выступлениям за Манчестер Юнайтед Дэниел Джеймс, и Харри Уилсон из Фулхэма.

Но хотелось бы выделить бывшего одноклубника Уилсона по Ливерпулю Неко Уильямса. Минувшим летом мерсисайдцы расстались с обоими валлийцами, отправив одного в Лондон, а другого за 20 миллионов продав Ноттингем Форесту, который занимался массовой закупкой.

Не имея регулярной практики в Ливерпуле, Уильямс сделал правильный выбор: в команде Стива Купера он безальтернативно основной, сыграв во всех 12-ти турах АПЛ. То же самое касается и сборной. Если левый фулбек проявит себя на мундиале, уже следующий летом он может претендовать на повышение.

Шансы на победу Уэльса в мундиале

Если начинать рассматривать шансы Уэльса с группового этапа, то нельзя сказать, что он сильнее тех же США, чьи игроки постепенно пополняют ростеры команд Европы. А в борьбе с американцами важно не забывать и про тот же Иран, который может обойти буквально на повороте.

В случае выхода из группы, не стоит ожидать от команды Роберта Пейджа каких-то удивительных результатов, как это было на чемпионате Европы 2016 года. Команда сейчас не в том состоянии, чтобы серьезно конкурировать с лучшими командами мира. А потому сам выход в плей-офф уже будет считаться успехом.

Изображение кликабельно

Расписание матчей сборной Уэльса

на Чемпионате Мира 2022

Група В

21 ноября, 21:00, США – Уэльс

25 ноября, 12:00, Уэльс – Иран

29 ноября, 21:00, Уэльс – Англия