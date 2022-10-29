США на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная США на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Чемпионат мира 2022 несколько уникален, ведь станет первым, который пройдет в осенне-зимний период - с 20 ноября по 18 декабря.

Но и следующее первенство также будет иметь свои отличительные черты – впервые оно пройдет в трех странах. Одной из хозяек станет и США.

На мундиале в Катаре американцы сыграют в квартете В, где их соперниками станут две британские команды – Англия и Уэльс, а также сборная Ирана.

Досье команды

Прозвище: Янки

Конфедерация: КОНКАКАФ

Рейтинг ФИФА: 16

Главные достижения: бронзовые призеры ЧМ, чемпионы Золотого кубка (7 раз)

Прошлые выступления на чемпионатах мира

На первом чемпионате мира в истории принимали участие 13 команд, среди которых были и США. Они выиграли свою группу с Парагваем и Бельгией, а в полуфинале были разгромлены Аргентиной 1:6. Из-за лучшей разницы голов с югославами, тогда американцам отдали бронзу.

Больше таких побед у этой команды не было. С 1990 года США выходили на каждый чемпионат мира, кроме последнего.

Количество мундиалей: 11 (1930, 34, 50, 1990-2014, 2022)

Лучший результат: бронза ЧМ-1930

Легенды сборной

В Соединенных Штатах всегда много крутых атлетов, но европейский футбол в этой стране не на ведущих ролях. Но своими легендами они успели обзавестись.

Лэндон Донован и Клинт Демпси – два лучших бомбардира в истории американской сборной, которые забили по 57 голов за эту команду. Лэндон при этом умудрился стать известным на весь мир, сыграв в Европе менее 30 матчей. В отличие от бывшего партнера Демпси успел поиграть много лет в АПЛ, где представлял "черно-белые" клубы – Тоттенхэм и Фулгэм.

Как прошли на ЧМ-2022?

Квалификация для американцев показалась достаточно сложной, ведь в итоге они закончили ее на третьем месте, опередив Коста-Рику только за счет разницы забитых и пропущенных голов.

Интересно, что именно костариканцам они и проиграли в последнем туре, но тот матч носил уже почти товарищеский характер, ведь островитянам нужно было побеждать с разницей в 6 голов.

Канада – 28 Мексика – 28 США – 25 Коста-Рика – 25 Панама – 21 Ямайка – 11 Сальвадор – 10 Гондурас – 4

Весь состав сборной США на ЧМ-2022

В последние годы американцы значительно увеличили количество своих игроков в ведущих европейских чемпионатах и ​​многие фамилии будут знакомы фанатам футбола.

Главная звезда: Кристиану Пулишичу ​​всего 24, а он уже пять лет является главной звездой своей национальной команды. В Челси он не стал лидером коллектива и не заменил Эдена Азара, но все равно видная фигура.

На кого стоит обратить внимание: у Штатов много юных талантов, играющих в Европе. Это и Рикардо Пепи из Гронингена, и Юнус Муса из Валенсии, и Тимоти Веа из Лилля. И все же главным талантом является дортмундец Джованни Рейна. В свои 19 он сыграл уже 14 матчей за сборную и забил в них 4 гола.

Шансы на победу США в турнире

У американцев очень юный состав (в команде практически нет игроков старше 30 лет), который имеет большие перспективы.

И, скорее всего, в США планируют, что эти ребята наберутся опыта и выйдут на свой пик уже через три с половиной года – на домашнем мундиале.

Сейчас больших шансов на победу у них нет, но бороться за выход из группы они должны, и вот на это шансы у них достаточно неплохие.

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Расписание матчей сборной США

на Чемпионате Мира 2022

Группа B

21 ноября, 21:00, США – Уэльс

25 ноября, 21:00, Англия – США

29 ноября, 21:00, Иран – США