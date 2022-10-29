США на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Чемпионат мира 2022 несколько уникален, ведь станет первым, который пройдет в осенне-зимний период - с 20 ноября по 18 декабря.
Но и следующее первенство также будет иметь свои отличительные черты – впервые оно пройдет в трех странах. Одной из хозяек станет и США.
На мундиале в Катаре американцы сыграют в квартете В, где их соперниками станут две британские команды – Англия и Уэльс, а также сборная Ирана.
Досье команды
Прозвище: Янки
Конфедерация: КОНКАКАФ
Рейтинг ФИФА: 16
Главные достижения: бронзовые призеры ЧМ, чемпионы Золотого кубка (7 раз)
Прошлые выступления на чемпионатах мира
На первом чемпионате мира в истории принимали участие 13 команд, среди которых были и США. Они выиграли свою группу с Парагваем и Бельгией, а в полуфинале были разгромлены Аргентиной 1:6. Из-за лучшей разницы голов с югославами, тогда американцам отдали бронзу.
Больше таких побед у этой команды не было. С 1990 года США выходили на каждый чемпионат мира, кроме последнего.
- Количество мундиалей: 11 (1930, 34, 50, 1990-2014, 2022)
- Лучший результат: бронза ЧМ-1930
Легенды сборной
В Соединенных Штатах всегда много крутых атлетов, но европейский футбол в этой стране не на ведущих ролях. Но своими легендами они успели обзавестись.
Лэндон Донован и Клинт Демпси – два лучших бомбардира в истории американской сборной, которые забили по 57 голов за эту команду. Лэндон при этом умудрился стать известным на весь мир, сыграв в Европе менее 30 матчей. В отличие от бывшего партнера Демпси успел поиграть много лет в АПЛ, где представлял "черно-белые" клубы – Тоттенхэм и Фулгэм.
Как прошли на ЧМ-2022?
Квалификация для американцев показалась достаточно сложной, ведь в итоге они закончили ее на третьем месте, опередив Коста-Рику только за счет разницы забитых и пропущенных голов.
Интересно, что именно костариканцам они и проиграли в последнем туре, но тот матч носил уже почти товарищеский характер, ведь островитянам нужно было побеждать с разницей в 6 голов.
- Канада – 28
- Мексика – 28
- США – 25
- Коста-Рика – 25
- Панама – 21
- Ямайка – 11
- Сальвадор – 10
- Гондурас – 4
Весь состав сборной США на ЧМ-2022
В последние годы американцы значительно увеличили количество своих игроков в ведущих европейских чемпионатах и многие фамилии будут знакомы фанатам футбола.
Главная звезда: Кристиану Пулишичу всего 24, а он уже пять лет является главной звездой своей национальной команды. В Челси он не стал лидером коллектива и не заменил Эдена Азара, но все равно видная фигура.
На кого стоит обратить внимание: у Штатов много юных талантов, играющих в Европе. Это и Рикардо Пепи из Гронингена, и Юнус Муса из Валенсии, и Тимоти Веа из Лилля. И все же главным талантом является дортмундец Джованни Рейна. В свои 19 он сыграл уже 14 матчей за сборную и забил в них 4 гола.
Шансы на победу США в турнире
У американцев очень юный состав (в команде практически нет игроков старше 30 лет), который имеет большие перспективы.
И, скорее всего, в США планируют, что эти ребята наберутся опыта и выйдут на свой пик уже через три с половиной года – на домашнем мундиале.
Сейчас больших шансов на победу у них нет, но бороться за выход из группы они должны, и вот на это шансы у них достаточно неплохие.
Расписание матчей сборной США
на Чемпионате Мира 2022
Группа B
21 ноября, 21:00, США – Уэльс
25 ноября, 21:00, Англия – США
29 ноября, 21:00, Иран – США