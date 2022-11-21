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Чемпионат мира в Катаре отметился самыми долгими таймами в истории турнира

При этом оба тайма одного матча возглавили данный рейтинг.
Вчера, 23:56
Англия - Иран / Getty Images
Англия - Иран / Getty Images

В понедельник, 21 ноября, в Катаре в рамках первого тура чемпионата мира состоялось три матча: Англия разгромила Иран (6:2), Нидерланды одолели Сенегал (2:0), а США и Уэльс не определили сильнейшего (1:1).

Помимо общего игрового дня эти поединки объединяет еще кое-что.

Согласно Opta, четыре тайма с наибольшим количеством добавленного времени за всю историю турнира (начиная с 1966 года, когда начала собираться подобная информация) состоялись именно в этих матчах в один день.

  • Англия - Иран: 1-й тайм - 14:08;
  • Англия - Иран: 2-й тайм  - 13:08;
  • США - Уэльс: 2-й тайм - 10:34;
  • Сенегал - Нидерланды: 2-й тайм - 10:03.

Стоит отметить, что данный игровой день отметился несколькими рекордами: Гарет Бэйл завершил голевую засуху валлийцев на мундиале, в то время, как Луи ван Гал стал главным победителем среди всех тренеров сборной Нидерландов.

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