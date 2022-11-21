Ван Гаал установил рекорд сборной Нидерландов

Имменитый специалист вписал свое имя в историю "оранжевых".

В рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 Нидерланды не без труда переиграли Сенегал (2:0).

Благодаря данному триумфу тренер "оранжевых" Луи ван Гаал стал рекордсменом национальной команды.

Нидерландский специалист завоевал наибольшее количество побед у руля сборной.

Эта победа стала для ван Гаала тридцать восьмой. У Дика Адвоката, занимающего второе место 37 побед.

Имменитый наставник вернулся в сборную в 2021 году, добыв с тех пор 12 побед, 3 ничьи и ни разу не проиграв.

Во втором туре Нидерланды сыграют с Эквадором. Матч пройдет в 18:00 по Киеву, в пятницу, 25 ноября.