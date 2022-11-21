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Сенегал - Нидерланды 0:2: обзор матча и результат игры 21.11.2022

Узнайте результат матча чемпионата мира 2022 года между Сенегалом и Нидерландами на ISPORT.
Сегодня, 20:24
Сборная Нидерландов / Getty Images
Сборная Нидерландов / Getty Images

В понедельник, 21 ноября, состоялся второй матч первого тура группы А, в котором Нидерланды обыграли Сенегал со счетом 2:0.

Стоит сразу отметить, что счет не отображает того, что происходило на футбольном поле. Африканцы на равных играли против своего европейского оппонента, имея все шансы на победу. Но собственная неточность и Андрис Нопперт не позволили им забить гол.

У тому же по ходу поединка Сенегал потерял из-за травм сразу двоих футболистов: Абду Диалло и Шейху Куяте не смогли продолжить встречу.

Только на 84-й минуте зрители увидели первый гол встречи. Френки де Йонг совершил подачу в штрафную соперника, где Коди Гакпо отлично сыграл на опережение и головой переправил мяч в ворота Эдуара Менди. Уже в последние минуты точку в матче поставил Дэви Классен, сыграв на добивание.

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Статистика матча Сенегал - Нидерланды 1-го тура ЧМ-2022

Сенегал - Нидерланды 0:2
Голы: Гакпо, 84, Классен, 90+9.

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 15 - 10
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 13 - 13
Атаки: 92 - 97

Сенегал: Э. Менди - Сабали, Кулибали, Сиссе, Диалло (Якобс, 62) - Н. Менди, И. Гуйе, Куяте (П. Гуйе, 73) - Диатта (Джексон, 74), Диа (Дьенг, 69), Сарр.

Нидерланды: Нопперт - Де Лигт, Ван Дейк, Аке - Думфрис, Бергейс (Копмейнерс, 79), Де Йонг, Блинд - Гакпо (де Рон, 90+4), Янссен (Депай, 62), Бергвейн (Классен, 79).

Предупреждения: Н. Менди, И. Гуйе - Де Лигт.

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