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Гол Бэйла установил новый рекорд чемпионатов мира

Очень сложно будет совершить нечто подобное.
Вчера, 23:31
Гарет Бэйл / Getty Images
Гарет Бэйл / Getty Images

За десять минут до конца поединка первого тура группового этапа чемпионата мира Уэльс сумел отыграться, на тот момент минимально уступая США.

Спасительный гол на свой счет записал Гарет Бэйл, успешно реализовавший пенальти.

Данное взятие ворот стало историческим не только для валлийцев, но и для самого турнира.

Свой последний гол на мундиале Уэльс забил 17 июля 1958 года в игре с Венгрией. Тогда автором гола стал Терри Медуин.

Как сообщает Opta, от гола Медуина до гола Бэйла прошло 23 533 дня, что стало самым большим перерывом между двумя голами одной сборной на чемпионате мира.

Напомним, что гол Джека Грилиша в матче Англия - Иран также установил новый рекорд турнира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уэльс Гарет Бэйл Чемпионат мира 2022

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