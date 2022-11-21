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Гол Грилиша установил рекорд чемпионатов мира

Англичане установили уникальное достижение.
Сегодня, 18:43
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Сборная Англии в дебютном матче на чемпионате мира 2022 года с легкостью одолела Иран, поразив ворота соперника целых шесть раз.

Последний гол "Трех львов" стал рекордным для мундиалей, сообщает Opta.

Как оказалось, перед решающим ударом Джека Грилиша англичане оформили 35 передач. Ни один гол начиная с 1966 года (статистические данные есть только за этот период) не был забит после такого большого количества пасов.

Напомним, что еще в первом тайме голкипер иранской сборной получил тяжелую травму, из-за которой он был вынужден покинуть поле, а тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш был вынужден совершить сразу шесть замен за 113 минут игрового времени.

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