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Иран в матче с Англией сделал шесть замен

Карлуш Кейруш сменил более половины своего стартового состава.
Сегодня, 16:57
Сборная Ирана / Getty Images
Сборная Ирана / Getty Images

Поединок чемпионата мира 2022 года между Англией и Ираном завершился уверенной победой англичан.

Интересный момент произошел на 77-й минуте матча, когда на поле появился форвард Байера из Леверкузена Сердар Азмун.

Нападающий стал шестым игроком, явившимся в Ирану со скамейки запасных.

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Дело в том, что первая замена, которая произошла еще на 19-й минуте, была произведена из-за травмы головы у голкипера.

По правилам, если игрока меняют из-за травмы головы, эта замена не считается одной из пяти разрешенных.


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