Иран в матче с Англией сделал шесть замен
Карлуш Кейруш сменил более половины своего стартового состава.
Поединок чемпионата мира 2022 года между Англией и Ираном завершился уверенной победой англичан.
Интересный момент произошел на 77-й минуте матча, когда на поле появился форвард Байера из Леверкузена Сердар Азмун.
Нападающий стал шестым игроком, явившимся в Ирану со скамейки запасных.
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Дело в том, что первая замена, которая произошла еще на 19-й минуте, была произведена из-за травмы головы у голкипера.
По правилам, если игрока меняют из-за травмы головы, эта замена не считается одной из пяти разрешенных.