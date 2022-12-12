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Лаос был среди фаворитов на финальный матч ЧМ-2022

Но встреча Нидерланды - Аргентина все изменила.
Сегодня, 16:29
Матео Лаос / Getty Images
Матео Лаос / Getty Images

Испанский судья Матео Лаос был среди главных фаворитов на проведение финального матча ЧМ-2022. Однако после матча Нидерланды – Аргентина, где Лаос раздал 15 желтых карточек и был раскритикован игроками, Коллина решил отправить судью на отдых, об этом сообщает Marca.

После скандальной встречи судебный комитет ФИФА решил отправить Лаоса домой, за последними четырьмя встречами испанец будет следить, как обычный болельщик. Хотя до этого глава комитета Пьерлуиджи Коллина рассматривал его, как кандидата на должность главного судьи финального матча.

На этом чемпионате мира Лаос отсудил всего три матча: Катар - Сенегал, США - Иран и Нидерланды - Арегнтина, и только после последнего матча судья оказался под шквалом критики. Свое недовольство арбитром выразил даже Лео Месси.

Напомним, что полуфинальные матчи состоятся 13 и 14 декабря. С полным расписанием вы можете ознакомиться здесь.


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