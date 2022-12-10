"Я очень зол": Месси возмутился судейством в матче Аргентина - Нидерланды

В рамках 1/4 финала чемпионата мира сборная Аргентины сумела в серии пенальти обыграть национальную команду Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти).

Несмотря на победу, капитан латиноамериканской команды Лионель Месси был зол после финального свистка. По словам 35-летнего футболиста, он очень недоволен тем, как судил Антонио Матеу Лаос.

"Я очень злой. Думаю, все не должно было закончиться так. Не хочу говорить об арбитре. Потом они штрафуют тебя, не можешь быть честным. Мы были напуганы во время игры, потому что знали, что это было. ФИФА должна это пересмотреть. Они не могут поставить арбитра, не соответствующего уровню в этом случае".

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"Думаю, они должны увидеть. Есть много деталей на поле, которые вы понимаете, что тебе хотят помешать", - приводит слова Месси Tyc Sports.

Напомним, в 1/2 финала текущего чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с национальной командой Хорватии. Матч пройдет 13 декабря.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Нидерланды - Аргентина.