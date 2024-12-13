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"Играть можно со всеми": Ребров отреагировал на результаты жеребьевки квалификации ЧМ-2026

Тренер сборной Украины оценил уровень будущих оппонентов в отборе на мировое первенство.
Сегодня, 16:22
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал итоги жеребьевки отбора на чемпионат мира 2026 года.

Украинская национальная команда получила своих соперников в квалификации, которыми станут Франция или Хорватия, а также Исландия и Азербайджан.

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"Любые соперники тяжелые. Имеем то, что имеем. Думаю, играть можно со всеми. Да, из первой корзины нам выпала Франция или Хорватия. По моему мнению, французы - фавориты, но посмотрим. Будем готовиться и бороться. У французов и рейтинг выше, но я смотрел матчи хорватов и понимаю, что это тоже очень серьезная команда. Нам нужно воспользоваться временем, отведенным к началу квалификации, и хорошо подготовиться к каждому сопернику.

Очень тяжело будет играть в Исландии, ведь дома эта команда выступает мощно. В последнее время исландцы очень прибавили. Многие их футболисты выступают в топ-чемпионатах.

В июне мы планируем сыграть два товарищеских матча. Но сейчас продолжаются переговоры, так что мы не можем сказать по этим поединкам ничего конкретного. Отмечу только, что мы выберем соперников, которые помогут нам подготовиться к отбору ЧМ-2026.

Сейчас мы точно не знаем, где будем принимать соперников по группе. Мы даже не знаем, где именно сыграем домашний матч против Бельгии в Лиге наций. Идут переговоры", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT доступны полные результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2026 Сборная Украины Сергей Ребров

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