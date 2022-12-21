Чешский легендарный хоккеист написал открытое письмо к руководству НХЛ, WTA и ATP c просьбой отстранить россиян

Легендарный чешский хоккеист, четырехкратный обладатель трофея лучшего вратаря НХЛ, двухкратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек написал письмо к руководству НХЛ, WTA и ATP.

Чех требует отстранить от соревнований спортсменов из государства террориста.

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"Я написал открытое письмо, чтобы привлечь внимание всего мира к тому, как некоторые спортивные соревнования сейчас способствуют военным беспорядкам в Европе, которые ежедневно уносят сотни, даже тысячи жизней.

Это попытка спасти эти жизни и ускорить окончание войны в Украине. Российские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях в это время. Я прошу все спортивные лиги мира рассмотреть это решение.

24 февраля 2022 российская армия вошла на территорию Украины. Эта война наступательна. Ее целью, как заявляло самое руководство России, является получение дополнительных территорий.

Подтверждением тому являются сфальсифицированные референдумы на завоеванных Россией территориях Украины. Россия злоупотребляла этими незаконными голосами, чтобы официально аннексировать завоеванные территории.

Мы не знаем точно, сколько украинских военных и мирных жителей погибло в результате российской агрессии. Это, по меньшей мере, десятки тысяч, возможно, сотни тысяч погибших. Было задокументировано, что российские военные разрушают гражданские здания и гражданскую инфраструктуру на территории Украины, оставляя десятки миллионов людей без света и газа и под угрозой замерзания в ближайшие месяцы.

Российские солдаты совершают военные преступления, в том числе истязают и убивают мирных жителей. Россия даже депортирует тысячи украинских детей из родной страны и тем самым оказывает геноцид.

Россия должна понести полную ответственность за все свои ужасающие преступления. После победы Украины и ухода российских войск с ее территории Россия должна будет расплачиваться за экономический ущерб, нанесенный ею на чужой территории. К сожалению, сотни тысяч потерянных жизней, в том числе многих детей, уже никому не вернуть.

Это краткий итог текущей ситуации. Но каково ваше отношение к этой агрессивной войне? На сегодняшний день я нигде не читал и не слышал с вашей стороны однозначного осуждения российской агрессии, в том числе совершенных преступлений.

Разрешая участие российских спортсменов, каждое организованное вами соревнование сознательно жертвует России миллиарды долларов на рекламу ее агрессивной политики.

Это факт, что каждый гражданин, а значит и каждый спортсмен, представляет свою страну. Следовательно, у каждого спортсмена огромная рекламная и маркетинговая ценность для этой страны. Каждое государство использует это в свою пользу для продвижения своих интересов и целей.

Позволив российским игрокам участвовать в ваших соревнованиях, вы решили поддержать все это.

То, что вы после почти 300 дней войны ничего не сделали и продолжаете терпеть участие российских спортсменов в своих соревнованиях (отдавая России многомиллиардные рекламы для реализации ее агрессивной политики), я считаю простительным.

Таким образом, вы несете полную ответственность за необратимый ущерб, нанесенный российской армией в Украине, в том числе за потерянные жизни.

Хочу верить, что в ближайшей перспективе вы решите прекратить поддержку войны в Украине и не разрешите российским спортсменам рекламировать агрессивную политику России на своих соревнованиях, как это решило большинство федераций в мире", - сказал Гашек.

Стоит отметить, что Гашек с первого дня полномасштабного вторжения активно и последовательно поддерживает Украину на международной арене.