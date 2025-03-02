НХЛ: Тампа одолела Вашингтон, Виннипег проиграл Филадельфии, победы Бостона, Флориды, и Эдмонтона
В ночь на воскресенье, 2 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 1 марта
Вашингтон – Тампа-Бэй – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 17 Чаффи (Кучеров, Пойнт), 0:2 – 46 Гонсалвеш (Пол), 1:2 – 56 Овечкин (Рой), 1:3 – 59 Хэйгл
Айлендерс – Нэшвилл – 7:4 (3:0, 2:2, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 2 Пажо (Боквист, Сизикас), 2:0 – 12 Палмиери (Нелсон, Боквист), 3:0 – 19 Хорват (Ли), 3:1 – 21 Сиссонс, 4:1 – 22 Нелсон (Хольмстрем), 4:2 – 25 Дель Гайзо (О′Райлли, Сиссонс), 5:2 – 36 Нелсон (Хольмстрем, Романов), 6:2 – 45 Сизикас (Пажо, Фашинг), 6:3 – 45 Смит (Сиссонс, Дель Гайзо), 6:4 – 58 Смит (Бланкенбург, Новак), 7:4 – 59 Сорокин
Питтсбург – Бостон – 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Пастрняк (Гики, Заха), 0:2 – 6 Лорей (Пастрняк, Заха), 1:2 – 54 Бовилье (Хэйс), 1:3 – 59 Койл (Задоров), 2:3 – 59 Ракелль (Кросби, Раст)
Флорида – Калгари – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 24 Гаджович (Шмидт, Грир), 2:0 – 39 Родригес (Беннетт, Экблад), 3:0 – 56 Самоскевич (Родригес, Беннетт)
Коламбус – Детройт – 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 25 Матейчук (ван Римсдайк, Дженнер), 1:1 – 33 Дебринкет (Зайдер, Кэйн), 2:1 – 37 Воронков (Веренски, Джонсон), 3:1 – 37 Оливер (Дэнфорт), 3:2 – 43 Кэйн (Юханссон, Эдвинссон), 3:3 – 56 Дебринкет (Кэйн, Густафссон), 4:3 – 57 Дэнфорт (Проворов, Астон-Риз), 5:3 – 58 Фантилли (Дженнер, Веренски)
Виннипег – Филадельфия – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы: 1:0 – 9 Шайфли (Коннор, Виларди), 1:1 – 23 Драйсдейл (Силер, Кэйтс)
Баффало – Монреаль – 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 21 Кофилд (Сузуки, Лайне), 1:1 – 26 Так (Брайсон), 2:1 – 27 Кулих (Петерка, Далин), 2:2 – 33 Андерсон (Хатсон, Дворак), 2:3 – 40 Ньюхук (Хатсон, Мэтисон), 2:4 – 58 Эванс (Дворак)
Каролина – Эдмонтон – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 5 Хенрик (Янмарк-Нюлен), 0:2 – 36 Перри (Кулак, Драйзайтль), 1:2 – 44 Ахо (Гостисбеер, Рантанен), 1:3 – 60 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль)
Оттава – Сан-Хосе – 5:3 (1:0, 0:2, 4:1)
Шайбы: 1:0 – 11 Пинто (Грейг), 1:1 – 25 Тоффоли (Селебрини, Смит), 1:2 – 29 Лильегрен (Костин, Веннберг), 2:2 – 41 Брэди Ткачак (Сэндерсон, Штюцле), 3:2 – 43 Штюцле (Грейг), 4:2 – 48 Перрон (Батерсон, Шабо), 4:3 – 58 Смит (Селебрини, Эклунд), 5:3 – 59 Амадио (Зуб)
Сент-Луис – Лос-Анджелес – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 3 Фиала (Копитар, Даути), 1:1 – 9 Парайко (Холлоуэй, Кайру), 2:1 – 18 Бучневич (Нейборс, Томас), 3:1 – 29 Болдук (Жозеф), 4:1 – 41 Холлоуэй (Сутер, Шенн)
Юта – Нью-Джерси – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 9 Хишир (Татар, Люк Хьюз), 1:1 – 30 Сергачев (Стенлунд, О’Брайэн), 1:2 – 41 Майер (Ковачевич, Мерсер), 1:3 – 52 Лазар (Бастиан, Джек Хьюз)
Анахайм – Чикаго – 3:6 (0:0, 2:3, 1:3)
Шайбы: 0:1 – 27 Кайзер (Михеев, Терявяйнен), 1:1 – 28 Карлссон (Ватрано), 1:2 – 30 Марун (Мартинес, Райхел), 1:3 – 33 Терявяйнен (Броди, Донато), 2:3 – 34 Лакомб (Ватрано, Строум), 2:4 – 44 Райхел (Мартинес, Смит), 2:5 – 47 Донато (Влашич, Бертуцци), 2:6 – 50 Донато (Терявяйнен), 3:6 – 57 Карлссон (Думулин)
Сиэтл – Ванкувер – 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 5 Бураковски (Райт), 1:1 – 11 Сутер, 1:2 – 16 Хитил (Петтерссон, Майерс), 2:2 – 24 Бьоркстранн (Райт, Монтур), 2:3 – 28 Джошуа (О'Коннор), 3:3 – 32 Бенирс (Данн), 4:3 – 33 Толванен (Стивенсон, Эванс), 5:3 – 45 Монтур (Эберле, Макканн), 6:3 – 58 Толванен (Данн)
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