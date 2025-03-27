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Хоккей

Аутсайдер НХЛ уволил главного тренера

Предпоследняя команда Восточной конференции одержала одну победу в 12-ти матчах.
Сегодня, 16:53       Автор: Антон Федорцив
Филадельфия / Getty Images
Филадельфия / Getty Images

Джон Торторелла потерял должность главного тренера Филадельфии. Руководство Флайерс отправило специалиста в отставку и сделало Брэда Шоу и. о. наставника команды, сообщает официальный сайт клуба.

66-летний тренер третий раз подряд не смог вывести "летчиков" в плей-офф. С Тортореллой во главе Филадельфия одержала всего 17 побед в основное время в нынешнем сезоне. В данный момент у Флайерс 6-матчевая серия без побед.

Американский специалист работал с Филадельфией с 2022 года. Ранее он тренировал Рейнджерс, Тампу-Бэй, Ванкувер, Коламбус и сборную США. Во главе Лайтнинг Торторелла завоевал Кубок Стэнли-2004.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филадельфия Флайерс Джон Торторелла

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