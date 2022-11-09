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Хоккей

НХЛ: Результаты игрового дня

Состоялись очередные матчи в рамках регулярного сезона НХЛ.
Сегодня, 08:36
Рейнджерс - Айлендерс
Рейнджерс - Айлендерс

В ночь с 8 на 9 ноября прошел ряд матчей Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ).

Среди результатов стоит выделить победу Айлендерс над Рейнджерс в нью-йоркском дерби, триумф Монреаля по буллитам и неожиданный разгром Баффало от Аризоны.

Баффало - Аризона 1:4

Голы: Томпсон, 17 - Кроуз, 1, Масселли, 18, О'Брайан, 43, Келлер, 58.

Детройт - Монреаль 2:3 (буллиты)

Голы: Чамник, 17, Реймонд, 51 - Хоффман, 6, 20.

Нью-Джерси - Калгари 3:2.

Голы: Грейвс, 26, Хэмильтон, 37, Хишир, 52 - Кадри, 12, Тоффоли, 46.

Рейнджерс - Айлендерс 3:4

Голы: Читил, 12, Крайдер, 21, Трочек, 34 - Палмьери, 7, Пелеч, 44, Нельсон, 53, Ли, 55.

Сенаторс - Кэнакс 4:6

Голы:Батерсон, 2, Хэмоник, 20, Штюцле, 55, Жиру, 58 - Хорват, 20, Михеев, 34, Экман-Ларссон, 49, Студничка, 55, Петтерссон, 60

Филадельфия - Сент-Луис 1:5

 Эллисон, 31, - Конекны, 37, Кэйтс, 40, О′Райлли, 46, Седлак, 47, Типпет. 60.

Торонто - Вегас 3:4

Голы: Лиллегрен, 6, 37, Марнер, 34 - Рой, 4, Айкел, 18, Смит, 52, 60

Тампа-Бэй - Эдмонтон 2:3

Голы: Хагел, 10, Киллорн, 41 - Фогель, 8, МакДэвид, 23, Драйзайтль, 25.

Винипег - Даллас 5:1

Голы: Шейфеле, 24, 27, Люк-Дюбуа, 25, Маналайнен, 39, Эпплтон, 58 - Робертсон, 23.

Сиэттл - Нэшвилл 5:1

Голы: Эберле, 1, 17, Борген, 8, Бураковски, 16, Танев 59 - Форсберг, 31.

Лос-Анджелес - Миннесота 1:0

Гол: Виларди, 54.


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