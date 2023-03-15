НХЛ: Победы Каролины, Тампы и Вегаса, Бостон потерпел поражение от Чикаго
В вторник, 14 марта, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны 12 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 14 марта
Каролина – Виннипег – 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 4 Слэвин, 1:1 – 21 Демело, 2:1 – 21 Шей (Котканиеми, Нечас), 3:1 – 28 Котканиеми (Пеши, Шей), 3:2 – 44 Элерс (Диллон, Уилер), 4:2 – 49 Друри (Ноусен), 4:3 – 55 Нидеррайтер (Лаури, Баррон), 5:3 – 59 Котканиеми (Джарвис)
Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 5 Сиверсон (Хьюз, Майер), 1:1 – 16 Сирелли (Чернак, Хэйгл), 1:2 – 28 Хэйгл (Сергачев), 1:3 – 33 Киллорн (Хэйгл), 1:4 – 40 Кучеров (Коул, Пойнт)
Рейнджерс – Вашингтон – 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 4 Зибанежад (Тарасенко), 1:1 – 14 Обе-Кюбель (Ирвин, Протас), 2:1 – 14 Зибанежад (Шестеркин, Панарин), 3:1 – 18 Кэйн (Трочек, Фокс), 4:1 – 24 Труба (Кэйн, Трочек), 4:2 – 32 Ирвин (Сандин, Оши), 4:3 – 51 Дауд (ван Римсдайк, Строум), 5:3 – 57 Веси (Миллер)
Филадельфия – Вегас – 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)
Шайбы: 0:1 – 8 Дорофеев (Смит), 0:2 – 21 Барбашев (Маршессо, Теодор), 1:2 – 28 Сэнхайм, 1:3 – 31 Блюгерс (Коттер, Кессел), 1:4 – 43 Маршессо (Стивенсон, Айкел), 2:4 – 48 Силер, 3:4 – 50 Фрост (ван Римсдайк, Лемье), 3:5 – 58 Барбашев (Маршессо)
Питтсбург – Монреаль – 4:6 (2:4, 2:0, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 1 Генцел (Кросби, Раст), 2:0 – 4 Малкин (Генцел, Летанг), 2:1 – 5 Хоффман (Бэррон, Питлик), 2:2 – 7 Юлонен (Харви-Пинар, Мэтисон), 2:3 – 11 Гурьянов (Друэн, Белзил), 2:4 – 19 Эдмундсон (Друэн, Ковачевич), 3:4 – 30 Летанг (Ракелль, Петтерссон), 4:4 – 38 Генцел (Летанг, Малкин), 4:5 – 43 Ришар (Эдмундсон, Бэррон), 4:6 – 59 Андерсон
Нэшвилл – Детройт – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 30 Шервуд (Сиссонс, Томазино), 2:0 – 42 Новак (Шервуд, Фут), 2:1 – 57 Чейссон (Рэймонд, Копп)
Чикаго – Бостон – 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)
Шайбы: 1:0 – 14 Энтвистл, 1:1 – 34 Линдхольм (Маршанд, Орлов), 2:1 – 36 Андерсон (Джонс, Катчук), 2:2 – 39 Фредерик (Линдхольм, Бертуцци), 2:3 – 43 Заха (Пастрняк, Крейчи), 3:3 – 43 Рэддиш (Катчук, Хайра), 4:3 – 47 Катчук (Митчелл, Андерсон), 5:3 – 56 Рэддиш (Митчелл, Джонсон), 6:3 – 59 Рэддиш (Хайра)
Эдмонтон – Оттава – 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Райан (Шор, Маклауд), 1:1 – 6 Ткачак (Сэндерсон, Дебринкат), 2:1 – 12 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Фогеле), 2:2 – 18 Штюцле (Хэмоник, Гэмбрелл), 3:2 – 25 Нюджент-Хопкинс, 4:2 – 36 Драйзайтль (Фогеле, Макдэвид), 5:2 – 40 Бьюгстэд (Костин, Экхольм), 5:3 – 45 Штюцле (Браун, Батерсон), 6:3 – 57 Макдэвид (Нерс, Кэйн)
Аризона – Калгари – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 8 Баклунд (Андерссон), 1:1 – 9 Келлер (Вялимяки, Хэйтон), 2:1 – 21 Маччелли (Крауз, Макбэйн), 2:2 – 22 Дюр (Хэнифин, Лучич), 3:2 – 42 Келлер (Хэйтон), 3:3 – 55 Юбердо (Дюбе, Стечер), 4:3 – 63 Бойд (Маччелли, Вялимяки)
Ванкувер – Даллас – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 1 Ди Джузеппе (Босер, Миллер), 2:0 – 6 Кузьменко (Босер, Гарланд), 2:1 – 21 Джонстон (Хейсканен, Бенн), 3:1 – 31 Бовилье (Петтерссон, Воланин), 3:2 – 39 Бенн (Хейсканен), 4:2 – 44 Бризбуа (Гарланд, Оман), 5:2 – 56 Миллер (Босер)
Лос-Анджелес – Айлендерс – 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 11 Энгвалл (Пулок), 1:1 – 21 Лизотт (Виларди, Уолкер), 2:1 – 26 Даути (Кемпе, Копитар), 3:1 – 27 Иафалло (Калиев, Арвидссон), 4:1 – 32 Мур (Гавриков, Дано), 4:2 – 37 Пажо (Пулок, Ао), 5:2 – 59 Байфилд (Гавриков, Рой)
Сан-Хосе – Коламбус – 5:6 (1:1, 2:3, 2:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 8 Барабанов (Гертл, Кутюр), 1:1 – 12 Годро (Бэйрьютер, Лайне), 1:2 – 21 Джонсон (Тарасов, Годро), 1:3 – 25 Дженнер (Бэйрьютер, Годро), 2:3 – 30 Эклунд (Гертл, Пулио), 2:4 – 37 Дженнер (Годро), 3:4 – 40 Кутюр (Пулио, Карлссон), 3:5 – 42 Фоуди (Бланкенбург, Оливер), 4:5 – 45 Лабанк (Зеттерлунд, Беннинг), 5:5 – 51 Кныжов (Барабанов, Кутюр), 5:6 – 64 Годро (Лайне)