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Российский хоккеист Колорадо попал в скандал из-за девушки, родом из Украины

Представитель страны-террориста стал участником интересной истории.
Сегодня, 22:10
российский хоккеист / Getty Images
российский хоккеист / Getty Images

В гостиничном номере российского хоккеиста Колорадо Валерия Ничушкина была обнаружена девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает Sports Illustrated.

Согласно полицейскому отчету, врач команды Брэдли Чангстрем сообщил полиции, что представители команды обнаружили девушку "в комнате в состоянии сильного алкогольного опьянения", когда собирались проверить Ничушкина.

Чангстрем утверждает, что женщина ударила его, когда он нашел ее, но он не планирует выдвигать обвинения.

В отчете добавлено, что 28-летняя девушка сказала полиции, что она из россии, но родилась в Украине, и что она "никогда не должна была приезжать в США". Также, по ее словам, какой-то парень "взял ее паспорт" и что "он плохой человек".

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Марк Гэндлер, агент Ничушкина, полностью отрицал причастность игрока.

"В комнате Валерия никого не находили. Эти события не имеют ничего общего с ним", - заявил Гэндлер.

Эвеланш в свою очередь заявили, что Ничушкин, сыгравший в первых двух играх серии плей-офф первого раунда против Сиэтла, покинул команду по "личным причинам". С тех пор он не появлялся в расположении команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: колорадо Валерий Ничушкин

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