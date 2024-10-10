НХЛ: Разгромы от Рейнджерс и Виннипега, Вегас и Колорадо забросили 12 шайб на двоих

В ночь на четверг, 10 октября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 9 октября

Монреаль – Торонто – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Шайба: 1:0 – 7 Кофилд (Дак, Слафковски)

Питтсбург – Рейнджерс – 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 2 Кэррик (Бродзински, Труба), 0:2 – 17 Лафреньер (Панарин), 0:3 – 19 Крайдер (Смит, Труба), 0:4 – 29 Хитил (Кайлле), 0:5 – 51 Крайдер, 0:6 – 57 Трочек (Панарин, Лафреньер)

Ванкувер – Калгари – 5:6 (4:1, 0:1, 1:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 9 Спронг (Хейнен, Гронек), 2:0 – 11 Босер (Петтерссон, Дебраск), 3:0 – 12 Гарланд (Аату Рятю, Хегландер), 3:1 – 15 Манта, 4:1 – 17 Босер (К. Хьюз, Миллер), 4:2 – 37 Андерссон (Кузьменко, Кадри), 4:3 – 42 Поспишил (Баль, Манта), 4:4 – 48 Уигар (Кадри, Зари), 4:5 – 50 Юбердо (Бин, Пачал), 5:5 – 58 Миллер (К. Хьюз), 5:6 – 61 Зари (Андерссон, Поспишил)

Вегас – Колорадо – 8:4 (3:1, 2:2, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 10 Рантанен (Тэйвс, Маккиннон), 1:1 – 11 Олофссон (Теодор, Пьетранжело), 2:1 – 18 Барбашев (Айкел, Хэнифин), 3:1 – 19 Стоун (Барбашев, Айкел), 3:2 – 24 Рантанен (Маккиннон, Макар), 4:2 – 25 Уайтклауд (Айкел, Барбашев), 4:3 – 37 Миттлстадт (Мэнсон, Жирар), 5:3 – 39 Олофссон (Гертл, Теодор), 5:4 – 46 Рантанен (Жирар, Макар), 6:4 – 48 Стоун (Теодор, Айкел), 7:4 – 53 Барбашев (Макнэбб), 8:4 – 59 Хауден (Стоун, Пирсон)

Эдмонтон – Виннипег – 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 14 Лаури (Эпплтон, Нидеррайтер), 0:2 – 18 Эпплтон (Пионк, Нидеррайтер), 0:3 – 24 Купари (Баррон, Моррисси), 0:4 – 24 Сэмберг (Лаури, Эпплтон), 0:5 – 29 Коннор (Шайфли, Моррисси), 0:6 – 54 Шайфли (Виларди, Элерс)

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