Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
ISPORT представляет расписание матчей плей-офф в Национальной хоккейной лиги.
Завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. По итогам сезона были определены пары плей-офф в Восточной и Западной конференциях.
В первом раунде будут сыграть по четыре матча на Западе и на Востоке.
Отметим, что плей-офф стартует 18 апреля. Победителем в прошлом сезоне стал Колорадо Эвеланш.
Расписание матчей плей-офф НХЛ
Первый раунд
Вторник, 18 апреля
- 02:00, Каролина - Айлендерс
- 02:30, Бостон - Флорида
- 04:30, Даллас - Миннесота
- 05:00, Эдмонтон - Лос-Анджелес
Среда, 19 апреля
- 02:00, Нью-Джерси - Рейнджерс
- 02:30, Торонто - Тампа-Бэй
- 04:30, Вегас - Виннипег
- 05:00, Колорадо - Сиэтл
Четверг, 20 апреля
- 02:00, Каролина - Айлендерс
- 02:30, Бостон - Флорида
- 04:30, Даллас - Миннесота
- 05:00, Эдмонтон - Лос-Анджелес
Пятница, 21 апреля
- 02:00, Торонто - Тампа-Бэй
- 02:30, Нью-Джерси - Рейнджерс
- 04:30, Колорадо - Сиэтл
- 05:00, Вегас - Виннипег
Суббота, 22 апреля
- 02:00, Айлендерс - Каролина
- 02:30, Флорида - Бостон
- 04:30, Миннесота - Даллас
- 05:00, Лос-Анджелес - Эдмонтон
- 23:00, Виннипег - Вегас
Воскресенье, 23 апреля
- 02:00, Тампа-Бэй - Торонто
- 03:00, Рейнджерс - Нью-Джерси
- 05:00, Колорадо - Сиэтл
- 20:00, Айлендерс - Каролина
- 22:30, Флорида - Бостон
Пары плей-офф
Первый раунд
Восток:
- Бостон Брюинз (1) — Флорида Пантерз (8)
- Торонто Мэйпл Лифс (4) — Тампа-Бэй Лайтнинг (6)
- Каролина Харрикейнз (2) — Нью-Йорк Айлендерс (7)
- Нью-Джерси Дэвилз (3) — Нью-Йорк Рейнджерс (5)
Запад:
- Вегас Голден Найтс (1) — Виннипег Джетс (8)
- Эдмонтон Ойлерз (2) — Лос-Анджелес Кингз (5)
- Колорадо Эвеланш (3) — Сиэтл Кракен (7)
- Даллас Старз (4) — Миннесота Уайлд (6)