Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей

Завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. По итогам сезона были определены пары плей-офф в Восточной и Западной конференциях.

В первом раунде будут сыграть по четыре матча на Западе и на Востоке.

Отметим, что плей-офф стартует 18 апреля. Победителем в прошлом сезоне стал Колорадо Эвеланш.

Расписание матчей плей-офф НХЛ

Первый раунд

Вторник, 18 апреля

02:00, Каролина - Айлендерс

02:30, Бостон - Флорида

04:30, Даллас - Миннесота

05:00, Эдмонтон - Лос-Анджелес

Среда, 19 апреля

02:00, Нью-Джерси - Рейнджерс

02:30, Торонто - Тампа-Бэй

04:30, Вегас - Виннипег

05:00, Колорадо - Сиэтл

Четверг, 20 апреля

02:00, Каролина - Айлендерс

02:30, Бостон - Флорида

04:30, Даллас - Миннесота

05:00, Эдмонтон - Лос-Анджелес

Пятница, 21 апреля

02:00, Торонто - Тампа-Бэй

02:30, Нью-Джерси - Рейнджерс

04:30, Колорадо - Сиэтл

05:00, Вегас - Виннипег

Суббота, 22 апреля

02:00, Айлендерс - Каролина

02:30, Флорида - Бостон

04:30, Миннесота - Даллас

05:00, Лос-Анджелес - Эдмонтон

23:00, Виннипег - Вегас

Воскресенье, 23 апреля

02:00, Тампа-Бэй - Торонто

03:00, Рейнджерс - Нью-Джерси

05:00, Колорадо - Сиэтл

20:00, Айлендерс - Каролина

22:30, Флорида - Бостон

Пары плей-офф

Первый раунд

Восток:

Бостон Брюинз (1) — Флорида Пантерз (8)

Торонто Мэйпл Лифс (4) — Тампа-Бэй Лайтнинг (6)

Каролина Харрикейнз (2) — Нью-Йорк Айлендерс (7)

Нью-Джерси Дэвилз (3) — Нью-Йорк Рейнджерс (5)

Запад: