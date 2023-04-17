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Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей

ISPORT представляет расписание матчей плей-офф в Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 11:20
НХЛ: плей-офф / Getty Images
НХЛ: плей-офф / Getty Images

Завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. По итогам сезона были определены пары плей-офф в Восточной и Западной конференциях.

В первом раунде будут сыграть по четыре матча на Западе и на Востоке. 

Отметим, что плей-офф стартует 18 апреля. Победителем в прошлом сезоне стал Колорадо Эвеланш.

Расписание матчей плей-офф НХЛ

Первый раунд

Вторник, 18 апреля

  • 02:00, Каролина - Айлендерс
  • 02:30, Бостон - Флорида
  • 04:30, Даллас - Миннесота
  • 05:00, Эдмонтон - Лос-Анджелес

Среда, 19 апреля

  • 02:00, Нью-Джерси - Рейнджерс
  • 02:30, Торонто - Тампа-Бэй
  • 04:30, Вегас - Виннипег
  • 05:00, Колорадо - Сиэтл

Четверг, 20 апреля

  • 02:00, Каролина - Айлендерс
  • 02:30, Бостон - Флорида
  • 04:30, Даллас - Миннесота
  • 05:00, Эдмонтон - Лос-Анджелес

Пятница, 21 апреля

  • 02:00, Торонто - Тампа-Бэй
  • 02:30, Нью-Джерси - Рейнджерс
  • 04:30, Колорадо - Сиэтл
  • 05:00, Вегас - Виннипег

Суббота, 22 апреля

  • 02:00, Айлендерс - Каролина
  • 02:30, Флорида - Бостон
  • 04:30, Миннесота - Даллас
  • 05:00, Лос-Анджелес - Эдмонтон
  • 23:00, Виннипег - Вегас

Воскресенье, 23 апреля

  • 02:00, Тампа-Бэй - Торонто
  • 03:00, Рейнджерс - Нью-Джерси
  • 05:00, Колорадо - Сиэтл
  • 20:00, Айлендерс - Каролина
  • 22:30, Флорида - Бостон

Пары плей-офф

Первый раунд

Восток:

  • Бостон Брюинз (1) — Флорида Пантерз (8)
  • Торонто Мэйпл Лифс (4) — Тампа-Бэй Лайтнинг (6)
  • Каролина Харрикейнз (2) — Нью-Йорк Айлендерс (7)
  • Нью-Джерси Дэвилз (3) — Нью-Йорк Рейнджерс (5)

Запад:

  • Вегас Голден Найтс (1) — Виннипег Джетс (8)
  • Эдмонтон Ойлерз (2) — Лос-Анджелес Кингз (5)
  • Колорадо Эвеланш (3) — Сиэтл Кракен (7)
  • Даллас Старз (4) — Миннесота Уайлд (6)

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