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Кубок Стэнли: Торонто выбил Тампу, Эдмонтон выиграл серию с Лос-Анджелесом

Вашему вниманию результаты матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:28
Торонто выиграл серию с Тампой / Getty Images
Торонто выиграл серию с Тампой / Getty Images

В субботу, 29 апреля, в рамках плей-офф НХЛ были сыграны три матча.

Торонто выиграл серию с Тампой, Рейнджерс сравняли счет в противостоянии с Нью-Джерси, а Эдмонтон выбил Лос-Анджелес.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 29 апреля

Тампа-Бэй – Торонто – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 33 Мэттьюс (Броди), 1:1 – 44 Стэмкос (Сирелли, Рэддиш), 1:2 – 64 Таварес (Райлли, Найз)

Счет в серии: 2-4

Рейнджерс – Нью-Джерси – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 11 Лазар (Сиверсон, Баль), 1:1 – 19 Крайдер (Фокс, Зибанежад), 2:1 – 30 Зибанежад (Тарасенко, Крайдер), 3:1 – 38 Тарасенко (Фокс, Крайдер), 4:1 – 47 Гудроу (Веси), 5:1 – 52 Шнайдер (Хитил, Миккола), 5:2 – 55 Мерсер (Хьюз, Хишир)

Счет в серии: 3-3

Лос-Анджелес – Эдмонтон – 4:5 (1:2, 2:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Макдэвид (Экхольм, Бушар), 1:1 – 8 Дурзи (Байфилд, Фиала), 1:2 – 12 Костин (Деарне, Маклауд), 1:3 – 24 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид), 2:3 – 26 Кемпе (Арвидссон, Фиала), 3:3 – 28 Фиала (Арвидссон, Даути), 3:4 – 30 Костин (Деарне, Ямамото), 4:4 – 47 Дано, 4:5 – 56 Ямамото (Костин, Маклауд)

Счет в серии: 2-4

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