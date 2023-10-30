НХЛ: Колорадо уступил Баффало, Эдмонтон обыграл Калгари

В ночь на понедельник, 30 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 29 октября

Баффало – Колорадо – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 10 Петерка (Скиннер), 2:0 – 21 Миттлстадт (Йокихарью, Скиннер), 3:0 – 28 Джост (Пауэр, Так), 4:0 – 56 Далин (Томпсон)

Нью-Джерси – Миннесота – 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Братт (Баль, Марино), 1:1 – 14 Марун (Фэйбер, Брудин), 1:2 – 22 Хартман (Эрикссон Эк, Эддисон), 2:2 – 26 Тоффоли (Люк Хьюз, Братт), 3:2 – 26 Хаула, 4:2 – 36 Братт (Люк Хьюз, Майер), 4:3 – 55 Миддлтон (Фолиньо, Марун)

Вашингтон – Сан-Хосе – 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 11 Канин (Ферраро, Эмберсон), 1:1 – 42 Строум (Хеман Актелль, Дженсен), 2:1 – 55 Уилсон (Карлсон, Овечкин), 3:1 – 59 Кузнецов (Карлсон, Овечкин)

Эдмонтон – Калгари – 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Кулак (Нюджент-Хопкинс, Кэйн), 2:0 – 9 Хайман (Драйзайтль), 2:1 – 14 Кадри (Юбердо, Уигар), 3:1 – 16 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль), 3:2 – 31 Грир (Маркстрем, Уигар), 4:2 – 46 Деарне (Хайман, Кэйн), 5:2 – 59 Кэйн (Райан)

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