НХЛ: Детройт победил Миннесоту, Эдмонтон разгромил Анахайм

В ночь на понедельник, 27 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 26 ноября

Детройт – Миннесота – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Перрон (Гостисбеер, Рэймонд), 1:1 – 19 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Капризов), 2:1 – 36 Ларкин (Гостисбеер), 3:1 – 41 Перрон (Ларкин, Гостисбеер), 4:1 – 59 Гостисбеер (Расмуссен, Комфер)

Чикаго – Сент-Луис – 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Нейборс (Крюг, Бучневич), 0:2 – 5 Хэйс (Саад, Кайру), 1:2 – 14 Донато (Кайзер, Филлипс), 1:3 – 17 Бучневич (Крюг, Томас), 1:4 – 53 Нейборс (Томас, Бучневич), 2:4 – 58 Катчук (Кайзер, Донато)

Каролина – Коламбус – 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)

Шайбы: 0:1 – 41 Марченко (Годро), 0:2 – 46 Годро, 1:2 – 50 Котканиеми (Нечас, Терявяйнен), 2:2 – 56 Шей (Джарвис, Свечников), 3:2 – 58 Свечников (Джарвис, Ахо)

Нэшвилл – Виннипег – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 19 Тренин (Йоси), 2:0 – 21 Йоси (Макдона, Шервуд), 3:0 – 26 Нюквист (Йоси, Форсберг), 3:1 – 50 Моррисси, 3:2 – 51 Перфетти (Коннор, Шайфли)

Эдмонтон – Анахайм – 8:2 (4:2, 2:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Джонс (Вааканайнен, Лисон), 1:1 – 4 Кэйн (Драйзайтль, Браун), 1:2 – 6 Джонс (Минтюков, Сильверберг), 2:2 – 9 Макдэвид (Нерс, Хайман), 3:2 – 12 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Нерс), 4:2 – 17 Хайман (Деарне, Макдэвид), 5:2 – 25 Хэмблин (Деарне, Эрни), 6:2 – 27 Хайман (Макдэвид), 7:2 – 47 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид), 8:2 – 55 Экхольм (Кэйн, Нерс)

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