НХЛ: Бостон проиграл Рейнджерс, разгром от Эдмонтона, победы Каролины и Ванкувера

В ночь на пятницу, 22 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 21 марта

Бостон – Рейнджерс – 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 8 Дебраск (Брэзо, Фредерик), 1:1 – 27 Панарин (Лафреньер, Шнайдер), 1:2 – 39 Панарин, 2:2 – 43 Брэзо (Боквист, Маршанд), 2:3 – 43 Фокс (Зибанежад, Густафссон), 2:4 – 57 Зибанежад (Трочек, Крайдер), 2:5 – 59 Панарин (Фокс)

Каролина – Филадельфия – 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 23 Мартинук (Пеши, Нечас), 1:1 – 24 Лоутон (Бринк, Фараби), 2:1 – 30 Чэтфилд (Орлов, Ахо), 2:2 – 50 Конекны (Типпет, Фрост), 3:2 – 61 Джарвис (Бернс)

Детройт – Айлендерс – 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)

Шайбы: 1:0 – 31 Фишер (Зайдер, Расмуссен), 1:1 – 33 Райлли (Сизикас, Маклин), 2:1 – 36 Копп (Чиарот, Фишер), 3:1 – 38 Ларкин (Дебринкет), 4:1 – 45 Копп (Расмуссен, Фишер), 5:1 – 46 Кэйн (Гостисбеер, Дебринкет), 5:2 – 49 Пажо (Энгвалл, Пулок), 5:3 – 51 Барзэл (Ли, Пелек), 6:3 – 56 Ларкин (Рэймонд)

Нью-Джерси – Виннипег – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 29 Джек Хьюз (Люк Хьюз, Хишир), 1:1 – 36 Элерс (Демело, Шайфли), 2:1 – 45 Хишир (Люк Хьюз, Майер), 3:1 – 51 Джек Хьюз (Люк Хьюз, Майер), 4:1 – 59 Майер (Хишир, Хаула)

Оттава – Сент-Луис – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 11 Саад (Кессел, Кайру), 0:2 – 14 Парайко (Саад, Кайру), 1:2 – 24 Кастелик (Жозеф), 1:3 – 33 Нейборс, 2:3 – 41 Кубалик (Жиру, Пинто), 2:4 – 45 Кайру (Бучневич, Торопченко), 2:5 – 58 Нейборс

Флорида – Нэшвилл – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 17 Нюквист (О′Райлли, Форсберг), 0:2 – 27 Форсберг (Йоси, Бэрри), 0:3 – 54 Форсберг (О′Райлли, Нюквист)

Эдмонтон – Баффало – 8:3 (1:2, 2:1, 5:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Петерка (Томпсон, Так), 0:2 – 16 Олофссон (Роусек, Байрэм), 1:2 – 18 Драйзайтль (Бушар, Нюджент-Хопкинс), 2:2 – 24 Экхольм (Бушар, Макдэвид), 2:3 – 36 Петерка (Клифтон), 3:3 – 39 Хайман (Макдэвид, Экхольм), 4:3 – 44 Нерс (Стечер), 5:3 – 45 Экхольм (Макдэвид, Драйзайтль), 6:3 – 55 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид), 7:3 – 57 Маклауд (Браун), 8:3 – 59 Браун (Сиси, Кэррик)

Анахайм – Чикаго – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 23 Киллорн (Вааканайнен, Линдстрем), 2:0 – 29 Лисон (Минтюков, Майерс), 3:0 – 38 Киллорн (Зеллвегер, Лисон), 4:0 – 50 Ватрано (Терри, Фаулер)

Ванкувер – Монреаль – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 15 Задоров (Линдхольм, Михеев), 2:0 – 19 Задоров (Лафферти, Михеев), 3:0 – 38 Гарланд (Блюгерс), 3:1 – 39 Слафковски (Кофилд), 4:1 – 51 Оман (Подколзин, Майерс)

Сан-Хосе – Тампа-Бэй – 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 4 Пол (Кучеров, Хедман), 1:1 – 7 Эклунд (Макдональд), 1:2 – 41 Пойнт (Стэмкос, Кучеров), 1:3 – 46 Дюклер (Пойнт, Кучеров), 1:4 – 54 Пойнт (Дюклер, Кучеров)

Вегас – Сиэтл – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Айкел (Макнэбб, Маршессо), 1:1 – 53 Шварц (Бьоркстранн, Эванс), 2:1 – 58 Колесар (Руа, Хауден), 3:1 – 59 Стивенсон (Макнэбб)

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