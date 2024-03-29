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НХЛ: Сент-Луис обыграл Калгари, который изобразил Крым российским, Аризона и Нэшвилл забросили 12 шайб на двоих

Вашему вниманию результаты матчей национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:57
Сент-Луис - Калгари / Getty Images
Сент-Луис - Калгари / Getty Images

В рамках регулярного сезона национальной хоккейной лиги в ночь с 28 на 29 марта состоялось 14 матчей.

Было много, как разгромов, так и матчей с напряженной борьбой до последних секунд игрового времени.

Монреаль - Филадельфия 4:1

Шайбы: Сузуки, 12, Илонен, 16, Армиа, 57, Эванс, 59 - Типпетт, 58

Оттава - Чикаго 2:0

Шайбы: К. Жиру, 1, Келли, 6

Питтсбург - Коламбус 3:2

Шайбы: Малкин, 29, 36, О'Коннор, 41 - Оливье, 25, Силлинджер, 33

Торонто - Вашингтон 5:1

Шайбы: Джордано, 10, Бертуцци, 21, 50, Дьюар, 31, МакМанн, 41 - Дауд, 25

Флорида - Айлендерс 2:3

Шайбы: Тарасенко, 8, Барков, 26 - Пулок, 13, Барзал, 28, Пажо, 30

Каролина - Детройт 4:0

Шайбы: Ахо, 24, Джарвис, 25, Нечас, 30, Шей, 36

Виннипег - Вегас 1:4

Шайбы: Монахен, 23 - Дорофеев, 15, Барбашев, 54, 58, Айкел, 59

Миннесота - Сан-Хосе 3:1

Шайбы: Эрикссон Эк, 16, Болди, 41, Гартманн, 59 - Гранлунд, 29

Сент-Луис - Калгари 5:3

Шайбы: Болдюк, 13, Нейборс, 23, Бучневич, 28, 58, Саад, 42 - Кузьменко, 14, 36, Юбердо, 18

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Эдмонтон - Лос-Анджелес 4:1

Шайбы: Макдэвид, 5, Хенрик, 39, Бушар, 45, Сиси, 59 - Калиев, 53

Колорадо - Рейнджерс 2:2 (буллиты - 0:2)

Шайбы: Миттелстадт, 39, Тейвз, 52 - Какко, 42, Крайдер, 49

Аризона - Нэшвилл 8:4

Шайбы: Макбейн, 8, Кули, 17, 28, Келлер, 27, Бьюгстад, 32, Шмальц, 36, Маччелли, 53, Кули, 58 - Цукер, 2, 5, Нюквист, 31, Форсберг, 56

Ванкувер - Даллас 1:3

Шайбы: Миллер, 27 - Хинц, 18, Бенн, 56, Робертсон, 58

Сиэтл - Анахайм 4:2

Шайбы: Шварц, 29, Бураковски, 46, Картай, 53, Бенирс, 55 - Лундстрем, 42, Силфверсберг, 43

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