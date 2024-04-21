Легендарный хоккеист: Российские спортсмены ответственны за павших в Украине
Легендарный чешский хоккейный вратарь, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек высказался об участии россиян в международных соревнованиях.
По словам Гашека, спортсмены страны-террористки несут ответственность за смерти украинцев.
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"Все российские спортсмены, которые сегодня соревнуются, являются огромной рекламой российской войны. И эти соревнования, и эти спортсмены ответственны, даже если косвенно, но ответственны за павших в Украине.
Меня не интересует, что говорят обо мне люди в России. Для меня важно называть вещи своими именами, говорить все так, как есть. Что Россия ведет империалистическую войну, чтобы захватить новые территории, что Путин - преступник, что в Украине происходит геноцид и так далее.
Если какие-то россияне, даже бывшие одноклубники, меня критикуют - это их мнение. Для меня это не проблема, мне важнее говорить им правду", - заявил Гашек в интервью Суспільне Культура.
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