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Плей-офф НХЛ: Бостон обыграл Флориду, Эдмонтон взял верх над Ванкувером

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:51
Бостон победил Флориду / Getty Images
Бостон победил Флориду / Getty Images

В ночь на среду, 15 мая, были сыграны два матча второго раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 14 мая

Флорида – Бостон – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Гики (Макэвой, Дебраск), 1:1 – 26 Райнхарт, 1:2 – 30 Макэвой (Фредерик, Койл)

Счет в серии: 3-2

Эдмонтон – Ванкувер – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 11 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид), 2:0 – 39 Нюджент-Хопкинс (Экхольм), 2:1 – 46 Гарланд (Задоров, Линдхольм), 2:2 – 58 Джошуа (К. Хьюз, Босер), 3:2 – 59 Бушар (Кэйн, Драйзайтль)

Счет в серии: 2-2

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