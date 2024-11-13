НХЛ: Виннипег обыграл Рейнджерс, Флорида уступила Нью-Джерси, победы Бостона и Эдмонтона

В ночь на среду, 13 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись семь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 12 ноября

Торонто – Оттава – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Норрис (Зуб, Жиру), 0:2 – 23 Штюцле (Шабо, Батерсон), 0:3 – 23 Амадио (Зуб)

Рейнджерс – Виннипег – 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Шайбы: 0:1 – 1 Шайфли (Моррисси), 1:1 – 13 Кайлле (Хитил, Шнайдер), 1:2 – 28 Виларди (Пионк, Элерс), 2:2 – 32 Лафреньер (Панарин, Фокс), 2:3 – 36 Коннор (Пионк), 2:4 – 41 Шайфли (Коннор, Демело), 3:4 – 41 Какко (Шнайдер, Кайлле), 3:5 – 53 Наместников (Элерс), 3:6 – 59 Коннор (Пионк, Сэмберг)

Флорида – Нью-Джерси – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 8 Джек Хьюз (Хэмилтон, Братт), 1:1 – 28 Райнхарт (Барков, Балинскис), 1:2 – 37 Майер (Зигентхалер, Мерсер), 1:3 – 55 Коттер (Хэмилтон, Хишир), 1:4 – 58 Палат (Братт)

Сент-Луис – Бостон – 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 29 Шенн (Бучневич, Кайру), 2:0 – 32 Сундквист (Саад, Холлоуэй), 2:1 – 44 Гики (Пастрняк), 2:2 – 49 Макэвой (Брэзо, Маршанд), 2:3 – 58 Пастрняк (Заха, Макэвой)

Эдмонтон – Айлендерс – 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 21 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид), 1:1 – 35 Палмиери (Нелсон, Цыплаков), 2:1 – 41 Бушар (Макдэвид, Экхольм), 3:1 – 50 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс), 3:2 – 52 Ли (Пажо, Пулок), 3:3 – 57 Ли (Палмиери, Пажо), 4:3 – 61 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)

Ванкувер – Калгари – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 19 Кирклэнд, 1:1 – 21 Петтерссон (К. Хьюз, Миллер), 2:1 – 22 Сутер (Бреннстрем, Миллер), 3:1 – 46 Бреннстрем (Дебраск, Петтерссон)

Сиэтл – Коламбус – 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 13 Курали (Лабанк, Астон-Риз), 0:2 – 14 Астон-Риз (Лабанк, Курали), 1:2 – 22 Картье (Гурде, Бураковски), 2:2 – 27 Танев, 3:2 – 27 Толванен (Макканн, Эберле), 4:2 – 33 Борген (Шварц, Бьоркстранн), 5:2 – 58 Макканн (Эберле)

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