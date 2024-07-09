Президент НОК: Ротань переживает из-за состава сборной Украины

Президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт поделился мнением по поводу олимпийской сборной Украины.

По словам функционера, рулевой команды Руслан Ротань очень волнуется из-за состава.

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"У меня был разговор с главным тренером. Он волнуется, потому что очень хочет иметь мощный состав. На эту тему общались с Андреем Шевченко, главой УАФ и всем руководством. Они тоже хотят, чтобы команда была сильной и мощной, чтобы на Олимпийских играх Украина выглядела сильной.

Возможно, это к лучшему, что будут молодые футболисты и они будут все больше хотеть побеждать, бежать и проявить себя", - приводит слова Гутцайта Суспільне Спорт.

Отметим, что зарубежные клубы не отпустили игроков на Олимпиаду, а украинские команды не дали разрешния всем играть.

Ранее был объявлен состав олимпийской сборной Украины на Игры-2024 в Париже.

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