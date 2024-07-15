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"Не хватает игроков": Ротань назвал проблему олимпийской сборной Украины

Специалист подвел итоги первого спарринга перед Играми в Париже.
Сегодня, 19:50
Руслан Ротань / УАФ
Руслан Ротань / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-23 Руслан Ротань высказался о ничье со сборной Египта U-23 (1:1).

"Мы понимали, что свежести не будет у ребят, потому что работаем как раз над физической формой. И эти простые ошибки именно из-за этого. Думаю, поправим и физическую форму, и тактические ошибки. Работа идет, мы станем лучше".

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Специалист признался, что недоволен количеством игроков на турнире.

"18 игроков в заявке на Олимпиаду? Этого очень мало. В группе будем играть через два дня на третий, а в заявке разрешено 18 игроков. С учетом вратарей, то будет 16 полевых. В физическом плане будет тяжело, и было бы лучше тот формат, который на Евро. Но придется принять то, что есть.

Не хватает игроков, и в матче с Египтом мы использовали всех".

В группе на Олимпиаде сборная Украины сыграет против Ирака, Марокко и Аргентины.

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