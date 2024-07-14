Олимпийская сборная Украины не победила в первом спарринге перед Играми

В рамках подготовки к Олимпийским Играм олимпийская сборная Украины по футболу сыграла против Египта.

Команды забили по одному голу в ворота каждой. Матч завершился со счетом 1:1.

Известно, что за коллектив Руслана Ротаня на 11-ой минуте забил Максим Брагару. Автор гола в составе соперника неизвестен. поскольку, УАФ пока не сообщила об этом, а сам поединок не транслировался по согласию сторон.

Украина U-23 - Египет U-23 1:1

Вторая игра против Парагвая состоится через 4 дня, 18 июля.

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