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Новини партнерів: FAVBET Foundation за підтримки групи компаній FAVBET передасть відремонтовані автівки для ЗСУ

Група компаній FAVBET продовжує підтримувати Збройні сили України та запускає у вересні нове благодійне промо “Прокачка тачки для ЗСУ”
Сегодня, 21:18
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FAVBET працює для того, щоб робити перегляд спорту видовищним. Компанія підтримує професійних спортсменів та аматорів, розвиває спорт та намагається підвищити інтерес до нього. Після початку повномасштабної війни FAVBET активно допомагає армії та постраждалим внаслідок військових дій. 

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation на допомогу Збройним Силам України, співробітникам та мирним жителям спрямовано понад 30 мільйонів гривень. 

Favbet Foundation продовжує благодійний проєкт «Допомога Збройним Силам України», в рамках якого збирає кошти на закупівлю автомобілів військовим. Для підтримки проєкту компанія FAVBET запускає промо «Прокачай тачку для ЗСУ», протягом якого передаватиме фонду частину прибутків для закупівлі та тюнінгу 10 автомобілів.

Півроку війни всіх виснажили. Заклики про збір коштів на допомогу військовим перетворились на сіру буденність. Тому автори проєкту вирішили запустити промо в стилі автомобільного тюнінг-шоу. В компанії впевнені, що це приверне увагу до збору та допоможе наблизити нашу перемогу. 

Окрім закупівлі автівок планується їх військовий тюнінг, за який відповідатиме компанія “No Motors”. Процес апгрейду автівок транслюватиметься на ютуб-каналі проєкту.

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