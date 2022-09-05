Украинская триатлонистка попала в ДТП

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова стала жертвой дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщила сама украинка в своем Facebook. Спортсменка отделалась легкими травмами, попав в аварию на своем автомобиле во время того, как возвращалась домой после волонтерства.

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"Когда мы возвращались из очередной поездки, на встречу выехала машина с пьяным подростком за рулем. Чтобы избежать лобового столкновения, мы съехали в кювет и опрокинулись несколько раз.

Если бы это был не Додж, я бы, может быть, уже не писала этот пост. Благодаря надежности машины мы выжили. А вот сам пикап нуждается в очень сложном и дорогом ремонте.

Как мы ни пытались найти детали на разборках, заказать их из Польши, найти какие-то другие варианты – сумма ремонта получается просто огромной. И мы эти деньги не потянем.

Пока нам предложили завезти для Доджа донора и сделать из двух машин одну. Но сумма все равно получается слишком велика.

Поэтому я прошу вас – помогите. Эта машина очень нужна для волонтерской работы в горах", – написала Елистратова.

Напомним, 34 летняя триатлонистка представляла Украину на Олимпийских Играх в Пекине в 2008 и в Рио-де-Жанейро в 2016 году.