Верняев прокомментировал новогодний обстрел Украины

Сегодня, 31 декабря, российские преступники в очередной раз безуспешно попітались сломать украинский дух свободы, совершив обстрел всей нашей страны.

К сожалению, ряд ракет достигли целей. Одна из них попала в гостинницу в центре Киева. По информации местных властей, в ходе атаки на город пострадало 11 людей, среди которых японский журналист.

Украинский гимнаст, обладатель золотой и серебряной медалей Олимпийских игр 2016 года в Рио-Де-Жанейро Олег Верняев поделился своей реакцией на произошедшее. Украинец продемонстрировал в Instagram последствия попадания ракеты.

Напомним, ранее Верняев признал, что спорт не вне политики.