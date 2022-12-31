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Верняев прокомментировал новогодний обстрел Украины

Украинский гимнаст подобрал крайне точное определение для российских военных преступников.
Сегодня, 15:58
Олег Верняев
Олег Верняев

Сегодня, 31 декабря, российские преступники в очередной раз безуспешно попітались сломать украинский дух свободы, совершив обстрел всей нашей страны.

К сожалению, ряд ракет достигли целей. Одна из них попала в гостинницу в центре Киева. По информации местных властей, в ходе атаки на город пострадало 11 людей, среди которых японский журналист.

Украинский гимнаст, обладатель золотой и серебряной медалей Олимпийских игр 2016 года в Рио-Де-Жанейро Олег Верняев поделился своей реакцией на произошедшее. Украинец продемонстрировал в Instagram последствия попадания ракеты.

Напомним, ранее Верняев признал, что спорт не вне политики.


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