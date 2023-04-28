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Министерство молодежи и спорта дало пояснения по поводу участия украинских спортcменов в международных турнирах

Все еще слишком мало конкретики.
Сегодня, 14:53
Сборная Украины U-19 / Getty Images
Сборная Украины U-19 / Getty Images

Сегодня, 28 апреля, прошло заседание комитета Министерства молодежи и спорта, где обсуждалась возможность участия наших спортсменов в международных соревнованиях.

На вопросы пришлось отвечать заместителю министра Матвею Бедному. А краткое содержание того, что обсуждалось на заседании выложил в свой Телеграм-канал Жан Беленюк. Приводим ключевые тезисы:

  • каждый украинский спортсмен имеет право принимать участие в любых соревнованиях, ограничения касаются только официальных делегаций сборных. Однако участие в турнирах вместе с росиянами и беелорусами - моральный выбор каждого в отдельности.
  • если национальные федерации нарушат запрет на участие, то министерство будет вынуждено рассмотреть решение о лишении их национального статуса и разорвания контракта.
  • запрет для официальных делегаций сборных Украины не направлялся в Министерство юстиции для государственной регистрации.
  • национальная сборная Украины по футболу может принимать участие в квалификационных матчах, потому что это отдельное мероприятия. Однако если речь будет идти о ЧМ или ЧЕ, где будут представители террористов, то это уже будет подпадать под запрет.
  • если запрет на участие граждан террористических государств будет выдан после окончания лицензионных турниров, наши спортсмены не смогут отобраться на Олимпиаду-2024. А специальные допуски, скорее всего, не стоит ждать.
  • комитет намерен обратиться к правительству, чтобы получить более конкретные указания и критерии по поводу запрета. Поскольку отдельные федерации уже обращаются за пояснениями к Министерству молодежи и спорта, это может создать между ними неравныеи условия

Напомним, что решение запретить украинским спортсменам участие в международных сорпевнованиях вызвало немало вопросов и критики. Недавно скелетонист Владислав Гераскевич довольно бурно прошелся по Министерству.

 


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