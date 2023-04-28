Министерство молодежи и спорта дало пояснения по поводу участия украинских спортcменов в международных турнирах

Все еще слишком мало конкретики.

Сегодня, 28 апреля, прошло заседание комитета Министерства молодежи и спорта, где обсуждалась возможность участия наших спортсменов в международных соревнованиях.

На вопросы пришлось отвечать заместителю министра Матвею Бедному. А краткое содержание того, что обсуждалось на заседании выложил в свой Телеграм-канал Жан Беленюк. Приводим ключевые тезисы:

каждый украинский спортсмен имеет право принимать участие в любых соревнованиях, ограничения касаются только официальных делегаций сборных. Однако участие в турнирах вместе с росиянами и беелорусами - моральный выбор каждого в отдельности.

если национальные федерации нарушат запрет на участие, то министерство будет вынуждено рассмотреть решение о лишении их национального статуса и разорвания контракта.

запрет для официальных делегаций сборных Украины не направлялся в Министерство юстиции для государственной регистрации.

национальная сборная Украины по футболу может принимать участие в квалификационных матчах, потому что это отдельное мероприятия. Однако если речь будет идти о ЧМ или ЧЕ, где будут представители террористов, то это уже будет подпадать под запрет.

если запрет на участие граждан террористических государств будет выдан после окончания лицензионных турниров, наши спортсмены не смогут отобраться на Олимпиаду-2024. А специальные допуски, скорее всего, не стоит ждать.

комитет намерен обратиться к правительству, чтобы получить более конкретные указания и критерии по поводу запрета. Поскольку отдельные федерации уже обращаются за пояснениями к Министерству молодежи и спорта, это может создать между ними неравныеи условия

Напомним, что решение запретить украинским спортсменам участие в международных сорпевнованиях вызвало немало вопросов и критики. Недавно скелетонист Владислав Гераскевич довольно бурно прошелся по Министерству.