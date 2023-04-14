Гераскевич: Минспорта и НОК под руководством Гутцайта продолжают операцию "Уничтожение украинского спорта"

Министерство молодежи и спорта Украины приняло решение запретить украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где присутствуют атлеты из россии или беларуси.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич высказался о данном решении. По словам спортсмена, правительство страны продолжает уничтожать украинский спорт.

"Минмолодежьспорта и НОК Украины под руководством Гутцайта продолжают операцию "Уничтожение украинского спорта".

Абсолютная некомпетентность этих органов в вопросе отстранения представителей рф и рб с международной спортивной арены привела нас к этому приказу", - написал Гераскевич, добавив несколько постов.

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«Бездіялність та некомпетентність.

Старі схеми та нові корупційні скандали» - це один з можливих сьогоднішніх лозунгів Мінмолодьспорт та НОК України під керівництвом Гутцайта. — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) April 13, 2023

Ранее украинский форвард Роман Зозуля осудил решение Министерство молодежи и спорта Украины.