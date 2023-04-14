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Зозуля: Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро

Форвард осудил решение Министерства отстранить украинских спортсменов от соревнований.
Сегодня, 10:07
Роман Зозуля / facebook
Роман Зозуля / facebook

Министерство молодежи и спорта Украины приняло решение запретить украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где присутствуют атлеты из россии или беларуси.

Украинский нападающий Роман Зозуля отреагировал на данный указ. Форвард в Instagram опубликовал пост, в котором категорично прокомментировал данное решение.

"Похоже, футбольная сборная снимается с квалификации Евро", - написал Зозуля.

Читай также: Отказаться или участвовать: должны ли украинские спортсмены бойкотировать Олимпиаду?

Отметим, что свой комментарий также оставил бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий: "Мда. Просто в шоке".

Ранее сообщалось, что Реброву предложили невероятный контракт в сборной Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Зозуля

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