Зозуля рассказал, откуда у него обида на Шевченко

Роман Зозуля поделился старой историей, объяснив, откуда у него появилась личная обида к Андрею Шевченко.

По словам нападающего, это случилось перед выездным матчем со сборной Хорватии. Шевченко вызвал Зозулю в сборную, они договорились, что выход Романа на поле будет зависеть от того, что он покажет на тренировках.

Но в итоге футболист случайно узнал, что Шевченко изначально даже не собирался давать шанс футболисту.

"Я приехал и понимал, что надо хорошо тренироваться и работать. Я потренировался. Хорошо или плохо - решать тренеру. В день матча он подошел и сказал, что они с тренерами решили, что не попадаю в заявку. Говорю: "Без вопросов, без всяких обид, хорошо, вы главный тренер". Вообще никакой обиды, ничего не было.

И что случилось потом - я подошел к администратору и попросил две моих футболки, потому что тогда приехали ребята из Азова, Дима Комаров. Они как раз в холле сидели, я с ними кофе пил. А мне ответ: "Рома, так на тебя даже не готовились футболки". 8-й номер у Малиновского вроде был. Говорит, что они еще перед сбором знали, что я буду на трибунах сидеть", - приводит слова Зозули SportArena.

После этого футболист поделился гневным постом в адрес Шевченко, а тот в свою очередь стал настраивать всех в сборной против Романа.

Напомним, что под руководством Сергея Реброва сборная Украины разыграла ничью со сборной Германии.