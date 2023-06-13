iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зозуля рассказал, откуда у него обида на Шевченко

Очень старая история.
Сегодня, 16:42
Роман Зозуля и Андрей Шевченко / uaf.com.ua
Роман Зозуля и Андрей Шевченко / uaf.com.ua

Роман Зозуля поделился старой историей, объяснив, откуда у него появилась личная обида к Андрею Шевченко.

По словам нападающего, это случилось перед выездным матчем со сборной Хорватии. Шевченко вызвал Зозулю в сборную, они договорились, что выход Романа на поле будет зависеть от того, что он покажет на тренировках.

Но в итоге футболист случайно узнал, что Шевченко изначально даже не собирался давать шанс футболисту.

"Я приехал и понимал, что надо хорошо тренироваться и работать. Я потренировался. Хорошо или плохо - решать тренеру. В день матча он подошел и сказал, что они с тренерами решили, что не попадаю в заявку. Говорю: "Без вопросов, без всяких обид, хорошо, вы главный тренер". Вообще никакой обиды, ничего не было.

И что случилось потом - я подошел к администратору и попросил две моих футболки, потому что тогда приехали ребята из Азова, Дима Комаров. Они как раз в холле сидели, я с ними кофе пил. А мне ответ: "Рома, так на тебя даже не готовились футболки". 8-й номер у Малиновского вроде был. Говорит, что они еще перед сбором знали, что я буду на трибунах сидеть", - приводит слова Зозули SportArena.

После этого футболист поделился гневным постом в адрес Шевченко, а тот в свою очередь стал настраивать всех в сборной против Романа.

Напомним, что под руководством Сергея Реброва сборная Украины разыграла ничью со сборной Германии.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко Роман Зозуля

Статьи по теме

Возобновление карьеры? Шевченко присоединился к команде из испанской медиалиги Возобновление карьеры? Шевченко присоединился к команде из испанской медиалиги
Шевченко и Зинченко инициировали благотворительный матч в поддержку Украины Шевченко и Зинченко инициировали благотворительный матч в поддержку Украины
Шевченко, Зинченко, Бекхэм и другие: Челси организует благотворительный матч в поддержку Украины Шевченко, Зинченко, Бекхэм и другие: Челси организует благотворительный матч в поддержку Украины
Зозуля и Лунин посетили мероприятие, посвященное открытию Евровидения Зозуля и Лунин посетили мероприятие, посвященное открытию Евровидения
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча
Германия - Украина 3:3 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер стал победителем, одолев Майами в финале
просмотров

Последние новости

Украина17:54
Кривбасс жестко отрегировал на трагедию в Кривом Роге
Футбол17:31
"Я хочу спеть песню": Холанд потроллил фанатов клубов АПЛ на чемпионском параде Сити
Европа17:00
Ньюкасл поборется с саудовскими клубами за лидера Интера
Европа16:53
Мбаппе опроверг слухи касаемо своего ухода из ПСЖ
Украина16:42
Зозуля рассказал, откуда у него обида на Шевченко
Европа16:20
Месси не собирается принимать участие в ЧМ-2026
Европа15:55
Рома согласовала личный контракт с игроком Айнтрахта
Европа15:49
Челси хочет усилиться голкипером Интера
Формула 115:27
Хэмилтон может подписать контракт с Мерседес до Гран-при Канады
Европа15:19
Зидан высказался о сложностях работы тренером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK