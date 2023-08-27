Зозуля: Жена Усика что-то кричала ему, когда он упал. У меня чуть сердце не выпрыгнуло

Футболист рассказал, что творилось возле ринга после того, как Даниэль Дюбуа нанес удар не по правилам.

Украинский футболист Роман Зозуля рассказал, какая атмосфера была возле ринга после того, как Даниэль Дюбуа ударил Александра Усика ниже пояса.

По словам Зозули, он знал, что наш боксер сможет подняться, но у него в то же время чуть сердце не выпрыгнуло из груди.

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"Если честно, то все кричали: "Вставай". Все верили, что Саня встанет. Мы все знаем Саню, я знаю его с 2014 года, какой у него характер. Когда подбежала жена Катя к рингу, я знал, что он встанет.

Она что-то ему кричала, у меня сердце чуть не выпрыгнуло. Я знал, что он встанет. После слов жены он поднялся", - заявил Роман.

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