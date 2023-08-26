Роман Зозуля - эксперт на бою Усик - Дюбуа

Бывший форвард Днепра Роман Зозуля стал телевизионным экспертом на время боя Усик - Дюбуа.

Футболист вместе с комментатором и танкистом ВСУ вместе обсуждают в студии бои андеркарда с участием украинских боксеров.

Напомним, в субботу, 26 августа, на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве проходит вечер бокса, где в главном бою Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа.

На ISPORT доступна онлайн-трансляция поединка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!