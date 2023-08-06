Украинцы впервые выиграли медаль чемпионата Европы по пляжному волейболу
Украинские волейболисты Сергей Попов и Эдуард Резник стали бронзовыми медалистами чемпионата Европы по пляжному волейболу.
Накануне наши парни впервые в истории пробились в полуфинал ЧЕ, однако в двух сетах проиграли представителям Нидерландов.
А вот матч за бронзу сложился в нашу пользу. Нашими соперниками были итальянцы Самуэле Коттафав и Паоло Николаи.
Певрый сет Попов и Резник выиграли с минимальным преимуществом 22:20, а вот во втором не оставили итальянцам ни шанса.
"Это отличный результат для нас и нашей страны. Украина проходит сейчас через очень тяжелый период, и принести немного радости для нас значит очень много", - рассказывали спортсмены Европейской конфедерации волейбола после выхода в полуфинал.
Ранее, напомним, лондонский Арсенал стал обладателем Суперкубка Англии.
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